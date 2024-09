Tras blanquear su noviazgo con Roberto Castillo, Cinthia Fernández ahora sorprendió al anunciar su compromiso. En el programa de Ángel de Brito, compartió con emoción los detalles de la romántica propuesta de casamiento que recibió del abogado que conquistó su corazón.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo anunciaron su compromiso con un increíble video

Con la intención de desconectarse de sus compromisos laborales, la pareja, que hizo público su romance a principios de julio, organizó un viaje a México junto a sus hijos. Eligieron la Riviera Maya como escenario ideal para disfrutar en familia de unos días de descanso y amor.

La bailarina viajó con sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico, mientras que Roberto fue acompañado por su hija mayor, Pilar.

La romántica propuesta de casamiento que le preparó Roberto Castillo a Cinthia Fernández

Durante el programa LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, Cinthia mostró el anillo de compromiso y contó cómo fue la propuesta que la dejó sin palabras. “No sabía nada, no lo puedo creer, todavía no caigo”, confesó la modelo, visiblemente emocionada.

Luego, detalló la romántica propuesta: "Era el último día. Le pregunté: ‘¿no queres ir a cenar a algún lugar que no sea el hotel?’, pero él me dice: ‘no, no, quedémonos acá’. Me pidió que lo acompañara a caminar, solos, lo cual me pareció coherente. Entonces, me dice tengo una sorpresa para darte, pero yo no veía nada. Cuando la tuve enfrente, me organizó una cena en la playa. Lloré, para mí fue un montón. La playa estaba vacía, claro, él la mandó a vaciar”.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en México.

Cuando el notero le preguntó si ya habían hablado sobre casarse, Cinthia reconoció: “Sí, recontra hablado. Él me decía '¿te casarías conmigo?' y yo siempre decía que no me volvería a casar, pero con él soy un ‘panqueque total’”.

Por su parte, Roberto también habló sobre la propuesta y reveló que estaba nervioso por las chicas: “Era un momento muy lindo porque estábamos todos juntos, pero había que hacerlo. Era algo que lo habíamos hablado para un futuro. Pero yo lo sentí así, que era el momento ahora. Cinthia es la mujer de mi vida. Quiero construir mi vida con ella. La veo y desaparece el mundo”.

A pesar de haber enfrentado varios desafíos al inicio de su relación, especialmente por la complicada separación del abogado con su exesposa, Daniela Vera Fontana, Cinthia Fernández y Roberto Castillo decidieron apostar al amor y dar el gran paso hacia el matrimonio. Ahora, con la emoción a flor de piel, la pareja se prepara para el próximo capítulo de su historia, con el amor y la complicidad como pilares de esta nueva etapa en sus vidas.