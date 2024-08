Cinthia Fernández realizó un posteo en su cuenta de Instagram contando su tristeza porque se va de viaje, por trabajo, sin sus hijas. La mediática se mostró angustiada y explicó los sentimientos que se le atraviesan en este momento y, a la vez, le preguntó a sus seguidores cómo se sienten ellos en estas situaciones.

Cinthia Fernández se mostró angustiada porque se separa de sus hijas por un tiempo

La panelista tiene 3 hijas con su ex marido, Matías Defederico. Hablamos de Charis, Bella y Francesca, con las cuales Cinthia comparte toda sus actividades ya que su papá no estuvo muy presente en varias ocasiones.

Esta vez no puede llevarlas, con ella, al viaje que tiene ya que es por un tema laboral. Cinthia Fernández interactúa mucho con sus seguidores y esta vez también les contó su angustia por este tema.

La angustia de Cinthia Fernández porque se va de viaje sin sus hijas

Cinthia posteó un carrete de fotos con sus hijas para contar que estarán lejos unos días por un tema de trabajo de la panelista. En las fotos se las puede ver a todas haciendo caras tristes y, en otras, momentos de risa cuando realizaban las imágenes.

El posteo de Cinthia Fernández donde cuenta su angustia por viajar sin sus hijas

La mediática escribió junto a las fotos: "Alguien se va y no quiere dejar a ningún pollito. Hace mucho no me voy sin ellas. Si bien es para laburar, sé que debería estar contenta y no lo estoy. No quiero irme y dejar por unos días a los que amo".

Cinthia Fernández angustiada junto a su hija

Además de exponer lo que siente, Cinthia interactuó con sus seguidores y les preguntó: "¿A ustedes les pasa? ¿O estoy medio chapa? Los leo mientras espero el vuelo".

Cinthia Fernández despidiéndose de sus hijas

Sin dudas Cinthia Fernández comparte todo con sus 3 hijas y esta distancia con ellas, por unos días, la angustia. Esperemos que no se le haga largo a ninguna de las cuatro y que la panelista pueda disfrutar de su viaje sin culpa.

C.S.