Por qué Ángel de Brito se fue del aire de LAM

Ángel de Brito abandonó LAM (América TV) de urgencia este jueves. De manera sorpresiva el periodista dejó el programa, minutos después volvió al piso y explicó qué había sucedido. En el programa pusieron al aire una nota de Esteban Trebucq y cuando regresaron al piso, Yanina Latorre estaba sentada en el lugar del conductor.

Por qué Ángel de Brito abandonó LAM de urgencia

“No pasó nada, no se preocupen. Ángel recibió un llamado, que no es un problema personal, es por un caso que estaba siguiendo, una fuente de laburo. Era un llamado que ameritaba ser atendido”, explicó la panelista y el programa continuó.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez

Minutos después, el conductor volvió al estudio, se sentó en su lugar y reveló por qué tuvo que abandonar LAM de urgencia. “El otro día, con el tema de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, yo conté que una mujer me escribió y me dijo que era la novia de Alberto, y que se enteró de repente que él estaba con Fabiola. Yo me junté con esta persona”, aclaró y afirmó que se trata de una ex Gran Hermano.

Alberto Fernández junto a Fabiola Yañez

“Ahora pensé que iba a querer hablar, pero no. Me escribió algo, le entendí mal lo que me dijo y por eso me fui afuera, a ver si yo lo estaba malinterpretando. Esta persona salió con Alberto Fernández cuatro o cinco años, y el día que Cristina lo elige como candidato a presidente, la novia de ese entonces le mandó un mensaje para felicitarlo”, relató.

Fabiola Yañez, Alberto Fernández y Tamara Pettinato

“Pero a las pocas horas no hay más comunicación y empiezan a aparecer las fotos en las redes sociales de Alberto y Fabiola como pareja. La señora se decepcionó y tiene varias cosas para contar, pero por ahora no quiere hablar”, amplió el exjurado del Bailando.

“Le pregunté si había recibido violencia de género y me dijo que no. Esta mujer no está enojada, sino desengañada por el tipo con el que estuvo varios años y que la dejó casi por la tele. Le dio una explicación vaga”, concluyó de Brito.