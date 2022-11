Clara Chía Marti, molesta con Gerard Piqué por el cambio de vida que hará y que involucra a Shakira

Oficialmente, hay punto final para la separación del año. Es que lo único que unía a Gerard Piqué con Shakira era la custodia de sus hijos. Decididos a ponerse de acuerdo a como de lugar para evitar ir a un juicio, la expareja acordó que será la colombiana quien se quedé con la custodia total de sus hijos: Sasha y Milán.

De hecho, Piqué aceptó que su ex se mude a Miami con sus niños con quienes vivirá en una lujosa mansión.



En medio de estos cambios, se supo que la cantante se instalará en los Estados Unidos oficialmente luego de Navidad, y para sorpresa de todos, será Gerard quien la acompañe para que se instale junto a sus hijos, y tal vez quedarse un tiempo allí.

Según la prensa española, esta novedad no le habría caído nada bien a Clara Chía Marti, actual pareja del exfutbolista, ya que no sabe si acompañarlo o no.



La joven aún estaría reflexionando sobre la posibilidad de mudarse a Estados Unidos con su pareja y los hijos de él con la cantante, Sasha y Milán. O si irlos a visitar de vez en cuando.

De acuerdo al periodista Jordi Martin, Gerard se instalará en Florida durante dos años para estar cerca de sus chicos y luego tiene planes de regresar a Barcelona. Esta situación habría provocado un verdadero cimbronazo en su actual relación.



Porqué Gerard Piqué aceptó que Shakira se quede con sus hijos

Si bien son varias las teorías que dan vueltas, en cuánto a porqué Gerard Piqué le cedió la custodia de Sasha y Milan a Shakira, lo cierto es que los niños han cumplido un importante papel en torno a la decisión, como también Clara Chía Martí, la actual novia del empresario dueño de Kosmos.

En el caso de Clara, porque es quien habría convencido a Gerard de que le haga las cosas más fáciles a su ex y es quien además pedía que "no se lastimasen más".

Por parte de los menores, en un caso de separación conyugal la opinión de los menores es clave. Los padres le preguntaron a los niños con quién querían vivir y quedó claro que tanto Sasha como Milan dijeron que quieren vivir con Shakira, su mamá.