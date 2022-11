Clara Chía Martí quiere que Shakira y Piqué se reconcilien

Quién hubiera dicho que Clara Chía Martí sería una aliada para que Gerard Piqué y Shakira se reconcilien. Era un panorama impensado meses atrás cuando la joven de 23 años fue señalada como la culpable de que el astro del fútbol catalán le pusiera fin a su relación con la cantante colombiana tras 12 años de amor y dos hijos de por medio. Hijos que hoy en día son lo único que unen al deportista y su ex.

Por un lado está la oriunda de Barranquilla que desea empezar una nueva vida en Miami con Sasha y Milan, lejos de Barcelona, la ciudad Condal que tanto le dio pero que también en el último tiempo se ha convertido en el lugar en el que es presa del asedio de la prensa y de unirla a los fantasmas de los recuerdos con Piqué. Sin embargo, Barcelona apoya a Shakira. Así lo han demostrado los hinchas fanáticos del Barça que en reiteradas ocasiones han abucheado al futbolista en su propia cancha e incluso le han coreado el nombre de la colombiana a viva voz, y en su cara.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

Gerard Piqué por su parte, se niega a que sus niños se muden a Estados Unidos con su madre y las negociaciones que hubieron con abogados de por medio hasta ahora, no rindieron frutos. Sin embargo, ya no hay nada que lo ate a Barna. El pasado sábado se retiró por la puerta grande del club de sus amores por lo que si hablamos en relación a lo contractual es libre de irse a donde quiera. Incluso probar en la liga de futbol estadounidense, si quisiera. Aunque por lo que él mismo ha dicho, piensa retirarse por un tiempo del fútbol: "Si no es en Barcelona no es en ningún lado". Esto estará por verse.

Según información que confirmó Chelo García Cortés a ‘Socialité’, en estos momentos se está produciendo una nueva reunión entre Shakira y Gerard Piqué con el fin de ponerse de acuerdo en cuanto al futuro de Sasha y Milan. El deseo de ambos padres es no ir a juicio, ya que entienden que sería perjudicial para la imagen de los dos y especialmente para los niños que están sufriendo las consecuencias de la separación.

El rol fundamental de Clara Chía Martí en la reconciliación de Piqué y Shakira

Según trascendió, al principio Gerard Piqué no tenía intenciones de hacerle las cosas fáciles a su ex. El empresario estaba furioso, primero porque se dice que Shakira fue la encargada de filtrar la identidad de su nueva novia, entre muchos otros datos "íntimos" sobre la ruptura.

Pero lo que Gerard consideró una total traición fue la entrevista que la colombiana le brindó a la revista ELLE, además de plasmar detalles de la separación en sus últimos dos hits musicales, "Te felicito" y Monotonía.

Shakira en el videoclip de "Monotonía", la canción que le dedicó a Piqué.

Medios españoles sostienen que Clara Chía Martí habría sido fundamental para que las cosas entre la ex pareja llegase a buen puerto: la joven de 23 años, empleada de Kosmos, quiere que Shakira y Piqué no se lastimen más. Quiere que lleguen a un acuerdo por el bien de sus hijos e incluso ha convencido a Gerard Piqué para que se tranquilizase y hablase las cosas facilitando los deseos de la madre de sus hijos.

Una decisión inteligente de parte de clara ya que sólo al ponerle un broche final a su relación con Shakira, podrá también empezar a vivir su relación con la joven con total libertad.

El daño a la imagen pública de Piqué y Shakira

La imagen pública de la ex pareja ha tenido sus golpes desde que decidieron ponerle punto final a su amor. En el caso de Piqué, tras haber anunciado la separación de la cantante, su carrera futbolística no ha dejado de sufrir altibajos. Y en lo personal, bueno, ya es de público conocimiento que los fanáticos de Shakira se le pusieron en contra. Las redes sociales lo convirtieron en trending topic y no le perdonaron que engañara con Clara Chía Martí a la barranquillera.

Sin embargo este no ha sido el primer escándalo que Piqué afronta; uno de los más recordados fue cuando en 2014, tuvo que pagar una multa de 10.500 euros por pelearse con la Guardia Urbana de Barcelona. En 2019 hizo una declaración en la que se reía de las finanzas del Club Espanyol, señalando que él tenía un patrimonio más acaudalado que el presupuesto de dicho equipo. Uno de los últimos fue este año cuando Gerard fue acusado de recibir 24 millones de euros por influir en la decisión de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Tiempos más felices: Shakira y Piqué en un recital de la colombiana, sobre el escenario.

Además, ahora Gerard Piqué está siendo investigado por el fisco español por un presunto uso de una empresa para tributar menos por los derechos de imagen e incluso se ganó la desaprobación del pueblo español por vestir la camiseta de la Selección de su país luego de estar a favor de la independencia de Cataluña.

En cuanto a Shakira, su imagen es un poco más positiva, ya que ha quedado "bien parada" en cuanto a la separación respecta. Sin embargo, también tiene sus dolores de cabeza con el fisco español. Deberá ir a juicio oral, aunque aún no hay fecha pactada: La Fiscalía solicita una pena de ocho años y dos meses por defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 al evitar el pago del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio. Además de la pena de cárcel, el ministerio público solicita el pago de una multa de 23,7 millones. La Fiscalía señala que los delitos son especialmente graves porque Shakira creó sociedades en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos.

Por lo pronto, el grupo de abogados que representan a Shakira intentan llegar a un pacto con la Fiscalía. A cambio de aceptar los hechos y devolver las cantidades, la acusación pública ofreció rebajar las penas de prisión de manera que la artista en ningún caso debía ingresar en la cárcel. Pero las negociaciones fracasaron y Shakira emitió un duro comunicado acusando a la Fiscalía de intransigente” y de recurrir a “medios indebidos para presionar”.