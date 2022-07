FOTOS| La imponente mansión de Shakira en Miami donde quiere mudarse con sus hijos

Luego de hacer de Barcelona su residencia permanente, Shakira no tenía más intensiones de vivir en Miami, por lo que había decidido poner a la venta esta impactante mansión por la suma de $15.9 millones de dólares. Sin embargo sus planes cambiaron una vez que se separó de Gerard Piqué tras haber estado juntos durante 12 años y ser padres de Milan y Sasha. Ahora, la cantante colombiana quiere radicarse en la fastuosa propiedad junto a sus niños, pese a que su ex se oponga.



Un dato curioso es que anteriormente había intentado vender la propiedad en 2018, por cerca de $12 millones. Sin embargo, no tuvo compradores, según aseguran desde el sitio Guacamouly, donde han compartido las imágenes más asombrosas de esta casa.

La vista aérea de la mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

Cómo es la mansión de Shakira en Miami

La propiedad de Shakira descansa sobre un terreno de medio acre y tiene 847 m² de espacio habitable distribuidos en 6 habitaciones y 7 baños.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

Fue construida originalmente en 1951, pero la cantante de 44 años, hizo una remodelación y expansión total, agregando tres habitaciones.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

Además, el diseño ofrece mucha privacidad, con dos alas distanciadas una de otra, pero grandes espacios para reunirse con familiares y amigos.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

Se localiza en uno de los barrios más buscados y mejor cotizados en Miami, con las mejores vistas al mar. Algunos de los vecinos son: Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, Ricky Martin, Michael Bay y Matt Damon, entre otros.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

Varias de las propiedades de Shakira comparten la misma estética, incluyendo la de Barcelona, que al igual que esta, tiene decoración elegante y minimalista, con el blanco como tono dominante. Esto lo logra colaborando con los arquitectos Ben Lopez & Associates y la decoradora de interiores Renata Lessa Bastos.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

"El gusto de Shakira es aireado, brillante y cálido con una mezcla de texturas blancas y hay toques de metalizados plateados, a ella no le gusta el dorado, con complementos de lavanda, lila y fucsia aquí y allá para darle un poco de color", explicó Bastos a la publicación Architectural Digest.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

“También hay rastros de su herencia libanesa y del Medio Oriente infundidos en los interiores por lo demás minimalistas, que incluyen piezas con incrustaciones de hueso, espejos decorativos hechos a mano y una sala de estar de bajo perfil ‘hookah'”, agregó la decoradora de interiores.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

Su cocina es muy amplia y moderna, cuenta con un largo mostrador donde se encuentra la estufa y el lavabo, además de una isla al centro, horno doble y refrigerador, que se encuentran integrados a la pared como gabinetes.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com

Al exterior hay una gran piscina con piso de tablones de teca, con varios camastros y sillones para relajarse palmeras alrededor. Por si esto fuera poco, también cuenta con un muelle privado con 30 metros de acceso a la Bahía de Biscayne de Miami Beach.

La mansión de Shakira en Miami. Fuente: Guacamouly.com