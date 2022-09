Clara Chía Martí y el dato que podría indicar que se casará con Piqué

Desde que Gerard Piqué blanqueó su relación con Clara Chía Martí de a poco han ido salido a la luz detalles sobre la vida de la joven de 23 años que ha conquistado al futbolista culé. Ahora, han revelado un detalle sobre la blonda que podría significar que en un futuro estaría dispuesta a casarse con el ex de Shakira.

Días atrás, la revista ¡Hola! España daba más datos sobre la nueva novia de Gerard Piqué: "Clara, de veintitrés años (doce menos que el futbolista culé), entró en Kosmos poco después de conocer a Gerard, en noviembre del año pasado. Hija de un conocido abogado de Barcelona y estudiante de Relaciones Públicas, estuvo trabajando como camarera en una discoteca, La Traviesa, para tener sus propios ingresos mientras proseguía con sus estudios".

Clara Chía Martí. Fuente: CEDOC

El diario La Vanguardia por su parte reveló que en su época universitaria, Clara Chía Martí dirigió sus estudios a la organización de eventos, matriculándose en la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona, con sede en la Gran Vía. Dicho medio asegura que "esta catalana es una enamorada de la organización de actos, y más concreto, de la planificación de bodas".

FOTOGRAFÍAS EXCLUSIVAS: Gerard Piqué y Clara Chía, la nueva cita de la pareja del momento. (Contenido para registrados y suscriptores). https://t.co/7eqdBq7jP3 — Revista ¡HOLA! (@hola) August 31, 2022

"Las prácticas curriculares que realizó durante la carrera fueron en la empresa de wedding planners Escrivá Events, experta en enlaces celebrados en la Costa Brava.", asegura el diario.

Este dato podría confirmar su pasión por organizar enlaces románticos y en otras palabras, no es difícil imaginarla organizando su propio casamiento. ¿Tendrá planes de pasar por el altar con Gerard Piqué?

Clara Chía Martí y Gerard Piqué junto a amigos. Fuente: CEDOC

Recordemos que Piqué nunca se casó Shakira, quien en alguna oportunidad se había manifestado un poco en contra del casamiento. "A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia", dijo.

Por lo pronto, claro está que Clara Chía Martí está del lado de enfrente y es una abanderada de los "casamientos" por lo que quizás en un futuro no muy lejano puede que con Piqué se animen a dar el "sí, quiero" y escriban un nuevo capítulo en su historia de amor. ¿Será así?