Ahora que Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Martí, se muestran muy enamorados y demasiado juntos para el gusto de los fans de Shakira, todo el foco de la prensa mundial está puesto en ellos dos, tanto así, que surgieron rumores de un supuesto primer hijo de la pareja que, vendría en camino.

Tras la publicación de las fotos de Gerard Piqué y Clara Chía Martín en sus diferentes salidas, hubo unas que llamaron la atención por la prominente pancita de la nueva novia del catalán. En las fotos que publicó la revista ¡HOLA! se ve a plena luz del día, cómo la joven va de la mano de su novio y con su ceñido vestido a rayas, avivó los rumores del embarazo.

Filtran la verdad sobre un primer hijo de Clara Chía Martí y Gerard Piqué.

Pese a que ni Clara Chía ni Gerard han salido a hablar del tema y como viene la exposición mediática, eso es algo que no va a pasar, no ahora, el entorno de la camarera, según medios españoles, rompieron el silencio y aseguraron que esa pancita que se ve, no es de un embarazo, sino, producto de la comida y la bebida que ingirió en la fiesta del amigo del jugador, Albert Pedret, en Costa Brava.

De esta manera, los amigos de la estudiante de Relaciones Públicas, le pusieron punto final a los rumores de un supuesto embarazo entre Clara Chía Martí (23) y Gerard Piqué (35).

Revelan la fecha en la que Gerard Piqué presentó con sus padres a Clara Chía Martí

El periodista español, Antonio Rossi, publicó por medio del canal Telecinco de España, que Gerard Piqué tuvo la osadía de presentar a Clara Chía Martí a sus padres, en junio del 2021. Dos meses antes de esto, ya se la había presentado en sociedad con sus compañeros de fútbol.

Recordemos que se filtró que los amigos de Gerard Piqué, llamaban a Shakira por el apodo de “La patrona” y que la mayoría de ellos sabían que él le era infiel con Clara Chía Martí, pero todo se manejó en un cónclave bastante hermético.

Según dio a conocer esta fuente, Gerard Piqué saca del bar donde conoce fa Clara Chía Martí y le da trabajo en la empresa familiar, con el fin de “protegerla”, a lo que los exsuegros de Shakira accedieron.