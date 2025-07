Claudia Villafañe es seguida por más de un millón de personas en su red social de Instagram. Allí comparte su rol como organizadora de eventos, enseña sus mejores recetas dulces y saladas, y muestra la intimidad de sus días hogareños junto a su familia. Precisamente, uno de sus recientes posteos fue dedicado a Azul, la hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, que cumplió 3 años.

Con mucha emoción y alegría por el cumpleaños de su nieta, Claudia escribió unas sentidas palabras junto a un carrusel de fotos inéditas junto a ella.

Claudia Villafañe celebró los 3 años de su nieta con un emotivo mensaje

Azul, la hija más pequeña de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, celebró su cumpleaños número 3 rodeada del amor de sus seres queridos. Esta fecha tan especial no pasó desapercibida para Claudia Villafañe y por eso decidió, además de estar presente en su festejo, agasajarla con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

"Chula, Azul, Susana: un 24/7 hace 3 años me convertías en abuela por tercera vez", comenzó su mensaje que se encontraba acompañado de adorables imágenes junto a la niña. Y agregó con profunda emoción: "Llegaste para alegrarnos a todos con tus ocurrencias, tus canciones, tus bailes y ese amor que irradias a cada momento".

Las fotografías, que compartió Claudia Villafañe con sus seguidores, mostraban los momentos de juego y diversión que disfrutan juntas, las vacaciones familiares y los recuerdos de cuando Azul era bebé, los cuales atesora y guarda con mucho amor.

Su dedicatoria continuó con las siguientes palabras: "Amo que me digas que me amas con todo tu corazón, tu alma y tu amor y tus bracitos me abracen fuerte". Luego, la organizadora de eventos sumó su gran anhelo: "Deseo que sigas creciendo feliz". Por último, Claudia Villafañe expresó, dando a entender que sus nietas por momentos no se logran entender: "Aunque a veces la pelees a tu hermana sé que la amas y la defendés siempre".

Debido al cariño que le tienen a ella y a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, su posteo superó los 80 mil "likes" y recibió miles de saludos para la pequeña. Desde Nancy Dupláa y Lali Espósito a Romina Pereiro saludaron a Azul por su cumpleaños.

Además, Gianinna Maradona también se hizo presente en el post de su mamá y escribió un sentido mensaje para su sobrina: "Zulita sos desborde de amor absoluto. Te amamos". Por otro lado, Dalma utilizó su propio Instagram para saludar a su hijita con un texto muy original: "Cuando jurábamos que nadie iba a deslumbrarnos como lo había hecho Roma, llegaste vos a decirnos acá estoy y puedo ser tan fantástica como la increíble hermana mayor que tengo".

De esta manera, Azul recibió múltiples agasajos en su día, rodeada de amor y alegría. Su abuela, Claudia Villafañe, no dejó pasar la ocasión y celebró los tres años de su nieta con un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó todo su cariño y orgullo por verla crecer tan feliz.