La China Suárez y Mauro Icardi vivían un romance de película. A pesar de que ella misma advertía que “iban mucho más tranquilos de lo que parecía en redes”, sus gestos dejaban ver todo lo contrario. Ya no solo por la convivencia en Turquía, que llevó a potenciales conflictos con los padres de los hijos de la actriz, sino también por la promesa, incluso, de un futuro casamiento. Ahora, sin embargo, todo parece haberse complicado.

La China Suárez viaja a Turquía con dudas sobre Mauro Icardi y fecha de regreso a la Argentina

La última semana de la China Suárez antes de viajar a Turquía fue complicada. Primero apareció Natasha Rey, insinuando que el futbolista se había acercado a ella, como medida inicial, y publicando un vídeo íntimo del mismo para intentar defenderse de las acusaciones.

Tanto Mauro Icardi como la China Suárez le quitaron peso públicamente a la situación, pero los trascendidos dejaron ver que puertas hacia adentro la situación era otra. De hecho, fueron varias las fuentes que dejaron caer que la actriz había pedido explicaciones a su pareja por la filtración de ese vídeo. “Fue Wanda”, es lo que terminaron diciendo una vez que la situación se hizo insostenible.

Natasha Rey.

Más tarde, apareció Jazmín La Cuerpo. La influencer, dejó unas capturas de unos supuestos chats subidos de tono por parte de Mauro Icardi y, algunas horas después, habría recibido un mensaje de la China Suárez, en el que le pedía capturas de pantalla. “No era necesario que se la sigas o me la pasabas a mí antes. Me estoy por ir a Turquía, necesito que me desmienta todo. Pasame todas las capturas que tengas. Te espero”, se podía leer.

Las capturas generaron suspicacias y dudas de todo tipo. Incluso hubo quienes comenzaron a generar sus propias “conversaciones” con Mauro Icardi, demostrando que era muy sencillo hacerlas manualmente. Nada nuevo en épocas donde los edits predominan las redes sociales.

Los supuestos mensajes de La China Suárez a Lacuerpo.

Lo que más llama la atención y hace que se especule con que esta situación podría haber afectado la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, es que por primera vez desde que están juntos, la actriz no le dio like ni comentó una de las publicaciones de su novio. Pequeños gestos que, en el presente digital y en el lenguaje de las redes sociales, sí toman otro significado. Algo que se suma al hecho de que borró la historia en la que defendía a su pareja, poco después de la aparición de Natasha.

Crisis en puerta o no, lo cierto es que La China Suárez viajó a Turquía con sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, como estaba pactado. Allí los espera Mauro Icardi, inaugurando una convivencia que durará 15 días, fecha en la que la actriz regresará a la Argentina. No hay certezas más allá de esa fecha.