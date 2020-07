Clima astrológico para el miércoles 29 de Julio del 2020

Capricornio viendo los resultados de su trabajo interno. Capitaliza todo lo aprendido. La experiencia nos sirve para no tropezarnos dos veces con la misma piedra. Júpiter, Saturno, Plutón en su signo se potencian para destrabar áreas que estaban bloqueadas. Urano en Tauro también propicia las transformaciones, ver las fortalezas y debilidades de nuestros proyectos, poner los pro y los contra de nuestras relaciones y avanzar. Sobre todo avanzar, no quedarnos detenidos en la queja, rumiando, porque eso no nos conduce a nada. Vencer los obstáculos y seguir.

HOY ES VIENTO ENTONADO BLANCO en el Calendario Maya

Lo que estas buscando está en alguna parte del Universo, solo es necesario que te enfoques y luego que sostengas la intención. En una oportunidad, durante una meditación se me mostró esta imagen: ví el mundo como un TODO, en el existe todo lo que necesito, en algún lugar, solo tengo que encontrarme con eso. Todo, absolutamente todo lo que se me pudiera ocurrir existe en algún lugar del espacio tiempo. Lo único que tengo que hacer para que cada cosa se haga realidad es enfocarme en la intención, y luego sostenerla con mi energía en el tiempo. Enfocarme y sostener. Entonces como un ilusionista que saca un conejo de la galera, el Universo toma lo que necesito de alguna parte del mundo y lo manifiesta en mi vida.

AFIRMACION DEL DIA

Mis sueños y yo nos encontramos en el memento presente, en este punto del espacio-tiempo.

