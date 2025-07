Nequi Galotti es una de las modelos que marca las tendencias de la temporada, pero lo reversiona a su estilo personal. Muchas celebridades pusieron ciertas prendas o abrigos en la mira de los fanáticos de la moda, gracias a su comodidad, glamour y capacidad de enfrentar las bajas temperaturas. Una de ellas fueron las wide leg, muy elegidas por los usuarios. Sin embargo, Nequi rompió con lo tradicional y optó por una versión en cuero que combinó en dos colores diferentes.

Nequi Galotti

Las wide leg de cuero, según Nequi Galotti

Los pantalones wide leg son los más elegidos por los expertos fashionistas y usuarios en las redes sociales. El mismo es ajustado en la parte superior, y tiene una caía ancha en las piernas que le agrega movimiento a la prenda. En la temporada de invierno en la Argentina, muchas celebridades lo optaron en sus looks y lo combinaron para que siguieran con sus estilos personales. Nequi Galotti no se quedó atrás, pero en los últimos días se la jugó por otra tela que hizo que sus outfits se vean más sofisticados.

Los wide leg de cuero de Nequi Galotti

Durante sus días en Mendoza, recorrió con su familia varios viñedos que la hicieron conectar con la naturaleza. En este contexto, sacó su lado más campestre y elegante y optó por un suéter estilo poncho de rallas, marcando los colores terrenales como los mejores para la temporada de otoño. Sin embargo, como pantalón, optó por un wide leg de cuero marrón, que combinó a la perfección con sus botas de la misma tonalidad, y le dieron aún más ese estilo sofisticado de un día en el campo.

El wide leg de cuero estilo campestre de Nequi Galotti

Sin embargo, al momento de volver a la Ciudad de Buenos Aires, entre la modernidad y lo urbano, se alejó de los colores terrenales y fue por un clásico black and white. Nequi fue por una polera negra y cortó con la monotonía con un saco largo blanco. Para la parte inferior, no podían faltar sus wide leg de cuero ecológico, que la hicieron elevar el look a uno más elegante. El mismo llegaba a esconder un poco su zapato, pero se podía ver una punta y unos tacos que la ayudaban a hacer lucir mejor su pantalón.

El wide leg de cuero estilo moderno de Nequi Galotti

Las redes sociales y sus seguidores no dudaron en halagar sus opciones y coincidieron que el cuero como tela en los wide leg era el ideal para la temporada de invierno. Nequi Galotti sabe como redoblar la apuesta en las tendencias, haciendo que no solo se vuelvan prendas para usar en ocasiones especiales, sino que en salidas con amigos o familia. La conductora y modelo no pierde nunca la elegancia en sus looks pero se la juega con muchas de los atuendos más elegidos por todos.

A.E