Clima astrológico para el viernes 8 de Mayo

Cáncer, reactivación de lo económico. Aprenden nuevos recursos, se ponen en movimiento. Piden asesoramiento en las áreas que no manejan para lograr sus objetivos. De pronto se convierten en verdaderos líderes de sus propias vidas. Escorpio siguen en la misma energía emprendedora. Se abren puertas y caminos. Tienen fe y esperanza. Piscis, la empatía y su don de gente, la sensibilidad para llegar a las demás personas es la clave para avanzar en materia de negocios. Éxito.

HOY ES SOL MAGNETICO AMARILLO en el Calendario Maya

Cuanto más vacío estás, más cerca de la creatividad te encuentras. Si estás lleno, no hay lugar en tu vida para nada más. Cuando crees que lo sabes todo, que lo tienes todo, no dejas lugar para lo nuevo. Vacíate de creencias, de ideas preconcebidas, de todo lo que está demás en tu vida. Haz un inventario ¿cuántas cosas tienes que no necesitas, que apenas usas? Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, también me estoy refiriendo a creencias, a relaciones, a hábitos y costumbres. En ese estado de vacío total plantarás la semilla para que la creatividad florezca…

AFIRMACION DEL DIA

Todo lo nuevo está por nacer en mí.