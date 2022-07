CNCO anunció su separación: "No se preocupen"

CNCO es un grupo musical de pop latino y reguetón formado en Miami el 13 de diciembre del 2015 por los ganadores de la primera temporada de "La Banda", un programa de televisión emitido ese año por la cadena estadounidense de habla hispana Univision. Sin embargo, los artistas anunciaron la noticia menos esperada.

Luego de de recibir el galardón en la categoría "Mejor Fandom" de los Premios Juventud, los cantantes de CNCO le comunicaron al público que se separarán. Esta noticia impensada tomó por sorpresa a todos los fanáticos del grupo musical, ya que están atravesando un muy buen momento a nivel profesional.

CNCO.

Christopher Vélez fue quien inició con el discurso: "Tenemos una noticia super importante que darles. No sabíamos cómo decírselos, si por redes, por prensa, pero literalmente estábamos hablando con los chicos ahorita mismo en backstage y quedamos en que si ganábamos este premio, lo íbamos a decir acá".

Seguido a eso, Zabdiel de Jesús tomó la palabra y anunció: "Bueno familia, llevamos ya casi siete años dando candela con el apoyo de ustedes, gracias por ese cariño. Después de haber logrado tantas cosas es un poco extraño decir esto, pero CNCO se separa pronto. Pero no se preocupen porque vamos a seguir trabajando, todavía nos falta una gira por hacer juntos, un álbum, asique nos van a ver dando candela por ahí. Gracias por todo el cariño familia y los que no nos han visto, no se lo pueden perder".

La reacción del público de CNCO

Tras el anuncio en la transmisión en vivo de los Premios Latino 2022, el grupo musical compartió en sus redes el video del momento justo en el que comunicacon la separación y como era de esperarse, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar.

Comentarios como: "Estoy triste", "Los amaré por siempre", "Estoy llorando mucho" y "Quédense un poquito más" se repetían una y otra vez, aunque también estuvieron los ingeniosos que expresaron su dolor con humor: "Un balazo en la pierna me iba a doler menos".