Tras su recordado paso por “ShowMatch” hace 12 años, Coki Ramírez está lista para volver a la televisión. La cantante cordobesa se está preparando para su paso en el Bailando 2023 en donde volverá a reencontrarse con Marcelo Tinelli.

La artista, quien se hizo conocida por participación en el certamen y también por su coqueteo con Tinelli, se alejó de los medios masivos y apostó a otros desafíos profesionales en su carrera que incluso la llevaron a cantar para el Papa.

La vida de Coki Ramírez, alejada de la TV

Pese a que se alejó de la televisión, Coki Ramírez siguió su camino en el mundo del espectáculo en su Córdoba natal. Este verano, la artista se sumó a un nuevo desafío al sumergirse en el mundo del teatro en la obra "Bien Argentino" en Villa Carlos Paz en donde desplegó su talento vocal.

En medio de esas nuevas oportunidades laborales, la cantante confirmó que se encontraba sola, después de terminar su relación con Mariano Grimaldi, un conocido empresario frigorífico, con quien salió por dos años. "Estoy soltera pero feliz. En esta época tener dos trabajos, proyectos, cantar y mi familia sana, es mucho", aseguró a comienzos de año.

La historia de Coki Ramírez y Marcelo Tinelli

Durante su participación en el “Bailando”, la relación entre Coki Ramírez y Marcelo Tinelli generó mucho interés en el público. Aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, la química entre ellos era innegable. La cantante se refirió a ese momento en el programa "PH Podemos Hablar", donde mencionó que había una conexión real y auténtica en el aire, aunque prefirió mantener su privacidad. "Él estaba soltero, yo también y al aire había un chamullo con acción. Era real. No digo que era amor porque nunca lo conocí fuera de la tele, pero había una calentura terrible", compartió tiempo atrás.

Pero a pesar de haber tenido una conexión palpable en la pantalla, la cantante fue clara en asegurar que no tuvo una relación sentimental con el conductor: "No tengo ningún vínculo con Marcelo Tinelli, es más, no nos seguimos en ninguna red social. No tenemos ningún tipo de conexión".

Ahora, con su participación confirmada en el "Bailando 2023", Coki Ramírez está emocionada por un posible reencuentro con Tinelli. La cantante expresó sus expectativas ante este momento después de 12 años sin verse. "Creo que cuando lo vea voy a estallar de la risa. Ya se me puso la piel de gallina. Hubo algo muy especial, muy divertido y auténtico entre nosotros. Creo que por eso la gente se copó. Fue real", concluyó la artista cordobesa.