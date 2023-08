Coki Ramírez y Marcelo Tinelli probablemente protagonizan uno de los shippeos de más vieja data de la televisión argentina. La tensión y el histeriqueo de ambos inició en los mejores momentos del Bailando, sin embargo, nunca se pudo concretar aquel romance notable que se apreciaba en pantalla.

Pero, ahora, el contexto es totalmente diferente. Marcelo Tinelli se separó de Guillermina Valdés y Coki Ramírez está viviendo a plenitud su soltería. Incluso, durante la previa para la foto oficial del Bailando 2023, ambos vivieron un momento de alta tensión cuando se reencontraron cara a cara después de muchos años. Unas de las postales que nos regaló esa noche, fue cuando la cantante le dio la mitad de su frutilla en la boca al mítico conductor.

La picante confesión de Coki Ramírez sobre Marcelo Tinelli

Tras esto, la cordobesa fue invitada al programa de streaming Biri Biri de República Z, en el que otorgó más detalles sobre este candente momento y reveló un dato picante, que, ya era un secreto a voces.

"Nos vemos con Marcelo y algo pasa que no es un acting. ¿Me entendés?", partió comentando la mediática, intentando explicar qué siente por el presentador. "Es una tensioncita", agregó uno de los conductores del programa. De inmediato, Coki redobló su apuesta y resaltó que realmente existe mucha tensión sexual entre ambos.

Marcelo Tinelli y Coki Ramírez.

"Una tensioncita no, tensionaza. Marcelo me empezó a decir cosas al oído en la nota y casi que me parte la boca en esa nota. Y se genera que estamos solo él y yo y desaparece el mundo".

En esta misma línea, confesó que le escribió al conductor para tener respuestas de qué es lo que realmente sucede entre ellos. Aunque no dijo qué le respondió Tinelli, mencionó que "a veces el amor es más que sexo" y cuando le preguntaron sobre por qué no se dio el romance todavía, Coki Ramírez como respuesta citó una frase icónica de Pampita: "'Dios pone las cosas en el momento justo'. Yo creo que las cosas se dan, si se dan con la energía justa de cada persona".

Asimismo, reflexionó que en el pasado no se concretó una relación con Marcelo Tinelli porque estaba con "otra energía", haciendo clara alusión a su vínculo con Guillermina Valdés. "Y, ¿este año se podrá dar?", preguntó otro de los conductores y sin dudarlo dos veces, Coki Ramírez afirmó: "Yo creo que sí se puede dar. Que fluya".

Hacia el final de la entrevista, destacaron que ellos querían ver a Coki Ramírez y a Marcelo Tinelli "comerse la boca mal", a lo que la cantante pícara comentó: "Sí, yo también. Quiero ver ese video de una bendita vez", cerró.

AM