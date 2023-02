La nueva vida de Coki Ramírez: la cantante volvió al teatro tras el boom del Bailando

Coki Ramírez la artista cordobesa que fue vinculada a Marcelo Tinelli, hoy se encuentra trabajando en Villa Carlos Paz en la obra del productor Ángel Carbajal: “Bien Argentino”, Un espectáculo popular, familiar y emocionante con una dinámica apta para todo público.

“No me esperaba que el productor me convocara para la obra, el espectáculo empezó el 2 de enero y en diciembre se contactó conmigo, se enteró que me quedaba en Córdoba y me propuso que trabajemos juntos y no fue difícil convencerme por el espectáculo que hace Ángel Carbajal”, relató la artista.

Coki Ramírez está separada hace un tiempo y cuando se le preguntó sobre situación sentimental comentó: “Estoy soltera, ustedes saben que si yo estoy con alguien les voy a contar, tendré que picotear algo por allí”.

“No tengo ningún vínculo con Marcelo Tinelli, es más no nos seguimos en ninguna red social. No tenemos ningún tipo de conexión”, respondió al ser consultada sobre el conductor de Video Match.

Coki Ramírez, reconocida cantante cordobesa que fue vinculada a Marcelo Tinelli, confirmó su separación de Mariano Grimaldi, reconocido empresario frigorífico.

La diosa se refirió a los motivos de su ruptura después de dos años de relación con el multimillonario. “Sólo te puedo decir que es cierto, estoy soltera pero feliz. En esta época tener dos trabajos, proyectos, cantar y mi familia sana, es mucho. Cuando pueda adelantar más de los proyectos, te voy a contar porque no quiero que se pinche y cuando la situación está tan delicada”, contó Coki Ramírez al periodista Pablo Layus.

La historia de amor de Coki Ramírez con Marcelo Tinelli

Coki Ramírez comenzó su carrera mediática gracias al coqueteo constante con Marcelo Tinelli en el Bailando y, aunque no fue confirmado, muchos aseguraban que mantenía un amorío con el conductor.

"Él estaba soltero y al aire había mucha conexión, mucha piel" dijo Coki Ramírez en PH Podemos Hablar durante el año pasado.

En ese momento Kusnetzoff la interrumpió preguntándole si el affaire había sido real. La cordobesa prefirió guardarse la información y solo agregó “Siento mucho respeto por la intimidad de los demás y no soy de contar esas cosas. Él estaba soltero, yo también y al aire había un chamullo con acción. Era real. No digo que era amor porque nunca lo conocí fuera de la tele, pero había una calentura terrible”.

Aunque muchos aseguran que el romane existió y de una manera muy fogosa, la artista y el ex de Paula Robles se dejaron llevar por el coqueteo al aire y compartieron un vínculo durante unos meses. Parece ser que luego de un tiempo, Coki Ramírez tuvo la intención de blanquear el affaire con Tinelli, pero Marcelo no se animó.