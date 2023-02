Coki Ramírez está viviendo una etapa profesional muy importante en este verano. En la actualidad es parte de Bien argentino, una obra de teatro encabezada por Ángel Carabajal y que se presenta cada noche en el Espacio Mónaco en Carlos Paz. A pesar de que la actriz se siente muy bien, está soltera, pero en una entrevista a la revista Pronto aseguró que no ha encontrado el amor.

“Estoy muy enamorada, ¡pero de mí! ¿Sabés qué? No lo tomo como una opción. No es que lo vivo con tristeza y que diga: ‘Estoy sola porque no me queda otra’. Es la situación en la que estoy y asumo que necesitaba esto. Necesitaba estar sola, tener más amor propio, fortalecer mi autoestima. Llevo ya casi dos años soltera. Estoy muy bien y aunque la soledad tiene mala fama, siento que cuando uno está solo encuentra sus demonios y sus virtudes. Ahí uno conecta con uno mismo”, señaló Coki Ramírez.

Coki Ramírez reveló por qué está soltera: "Los hombres no se bancan mucho...".

Por otra parte, la cordobesa aseguró que ha cambiado mucho y que las personas a su alrededor lo han notado. Además, destacó que le ha dado su amor a los equivocados. “Te juro que soy una noviaza, soy cariñosa, compañera, fiel y cuando me enamoro, para mí no existe otra persona en el mundo. Pero bueno, tal vez lo he dado todo por las personas equivocadas. Y ahora las relaciones humanas han cambiado en todo el mundo y son más descartables, todo para ya y se han perdido muchas cosas que antes eran re lindas. Fui educada en otra época y en el amor para toda la vida”, precisó.

Por qué Coki Ramírez está soltera

Reflexionando, Coki llegó a la conclusión del por qué está soltera desde hace dos años. “Quiero un compañero de vida y que se banque mi laburo. Los hombres no se bancan mucho a las mujeres fuertes, decididas y seguras. Siento que una les toca el ego y la inseguridad”, afirmó.

AM