Carolina Cruz contó la verdad de por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, la conductora de Día a Día, el programa matutino colombiano de Caracol Televisión, volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales tras referirse públicamente a una de las preguntas que más le han hecho sus seguidores: ¿por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque?

La periodista, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, cuenta con millones de seguidores en redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida profesional y personal. Esta semana, fue invitada al podcast "Mójate la palabra con Camy", conducido por la actriz Camila Jiménez, y allí abrió su corazón como pocas veces antes.

Durante la charla, Carolina se refirió a distintos temas de su vida íntima y, por primera vez, habló con claridad sobre su relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien compartió 14 años de su vida. Juntos tuvieron dos hijos y, aunque siempre se mostraron muy unidos, nunca llegaron al altar, lo que despertó curiosidad entre sus fanáticos.

“Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea, entonces dije ‘si a él no le gusta pues yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’”, explicó la conductora. Además, reflexionó: “Entonces yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”.

En otro tramo de la entrevista, Cruz también habló sobre la fidelidad en las relaciones. Sin vueltas, reconoció que varias veces le fueron infiel: “Me han puesto todos los cachos de la vida, pero he tenido momentos de mi vida donde he sido débil”. A pesar de esas experiencias, aseguró que siempre eligió ser fiel: “Si tú eliges estar con alguien, ser fiel, pues es una elección, no es que toque serlo, sino que estás eligiendo. Si no, pues te quedas solo, no pasa nada. Yo he logrado ser fiel”.

Consultada sobre los celos, Carolina Cruz se definió como una mujer “cero tóxica, cero celosa”, y agregó: “Jamás haré un reclamo sin tener una razón o motivo, pero si me dan motivos, sí. A cualquier mujer le dan celos que tú estés en un lugar con tu pareja y no te respete y le empiece a coquetear a otra mujer delante tuyo, no es chévere, no te hace sentir bien”. Finalmente, habló sobre su fuerte personalidad y su autonomía: “Yo soy demasiado independiente, soy el otro extremo, muy relajada. Tengo una energía masculina demasiado fuerte, desde pequeña me tocó coger las riendas de mi casa”.

