Carolina Saralegui vuelve a la televisión de la mano de Karol G

Carolina Saralegui está de regreso. La conductora cubana, ícono de la televisión hispana durante décadas, vuelve a la pantalla de Univision después de 16 años de ausencia. Y no lo hace sola: su regreso será junto a Karol G, una de las artistas latinas del momento, en una emisión especial de El show de Cristina que ya despierta expectativa.

La cadena anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un breve adelanto del esperado encuentro. En el clip se puede ver a Cristina y a la cantante colombiana compartiendo una charla en un clima distendido, lo que anticipa una conversación íntima y potente. El programa, salió al aire el lunes 23 de junio y sirvió como plataforma para la promoción del nuevo disco de la cantante, titulado Tropicoqueta.

Karol G y Carolina Saralegui

La vuelta de Carolina Saralegui a la televisión de la mano de Karol G

El regreso de la conductora y periodista marca un momento especial no solo para sus seguidores, sino también para la propia conductora. En junio de 2024, reveló en una entrevista con Don Francisco que su salida de Univision fue inesperada y la dejó emocionalmente devastada. “Bueno, lo primero por lo que yo me preocupé es por mi gente. Yo tenía como 30 empleados: productores, etc., que dependían todos de nosotros; entonces, eso me preocupó enormemente”, relató.

Aquel despido repentino ocurrió cuando a Saralegui le faltaban solo dos años para retirarse. “Cuando a mí me pasó yo tenía 63 ya, ¿okay? Quiere decir que después de haberles dado mi vida me quedaban dos años solamente para retirarme con honores, con una fiesta bonita, con mis empleados, conmigo, que eran mi familia. Y no esperaron ni esos dos años para hacer lo que hicieron, que fue muy feo”, recordó.

Ahora, a los 76 años, Carolina Saralegui vuelve a ocupar un lugar en la televisión, un espacio que marcó una época en la cultura latina. El reencuentro con su audiencia y con figuras de la nueva generación como Karol G promete unir pasado y presente en una entrega cargada de emoción, recuerdos y nuevos comienzos.