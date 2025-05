Lina Tejeiro volvió a ser noticia, esta vez no por sus proyectos en la pantalla, sino por una sorprendente confesión sobre su vida personal. En una entrevista con el programa digital Desnúdate con Eva Rey, Tejeiro compartió que lleva un año y medio de celibato, una decisión que, lejos de ser forzada, ha sido una elección consciente en su camino hacia el empoderamiento y el amor propio.

«Me acostumbré a estar sola», afirmó la artista nacida en Villavicencio, Meta. Tras relaciones sentimentales mediáticas, como la que mantuvo durante nueve años con el cantante Andy Rivera y una breve relación con el influencer Juan Duque, Tejeiro ha decidido tomarse un tiempo para sí misma. “No he sentido la necesidad de estar con nadie y no lo doy tan fácil”, confesó, dejando claro que su bienestar emocional es ahora su prioridad.

Lina Tejeiro confesó sus “no negociables” para el amor

Pero más allá de su decisión de mantenerse soltera, lo que ha llamado la atención es la lista de “no negociables” que Lina Tejeiro ha establecido para futuras relaciones. Según la actriz, su pareja ideal debe ser completamente independiente, respetuoso, tener responsabilidad afectiva, valorarla, ser seguro de sí mismo y estar preparado para el “voltaje” que implica estar con ella. “Creo que los hombres se intimidan un poco cuando ven a una mujer empoderada”, comentó.

Además, Tejeiro fue enfática al decir que no está interesada en relaciones con políticos, afirmando que los evita «a toda costa». Esta postura ha generado diversas reacciones en las redes sociales, donde muchos la aplauden por su autenticidad y firmeza en sus convicciones.

Lina Tejeiro

En lo que respecta a su futuro, la actriz no descarta la posibilidad de ser madre, incluso si eso implica hacerlo sin una pareja. «Veo a Greeicy y se me despierta el instinto maternal», expresó, dejando entrever que la maternidad podría estar en sus planes, ya sea a través de la adopción o por otros medios. Lina Tejeiro continúa siendo una figura que inspira a muchos, demostrando, nuevamente, que no necesita de una pareja para brillar como lo está haciendo.

F.A