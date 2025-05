Lina Tejeiro, la famosa actriz colombiana, reveló en una entrevista publicada en su canal de YouTube, uno de los momentos más oscuros de su vida: una profunda depresión que la llevó a contemplar el suicidio. A los 18 años, tras renunciar a la serie Padres e hijos y enfrentar una serie de desafíos personales y profesionales, Tejeiro se trasladó a Argentina en busca de paz mental.

Sin embargo, la realidad fue más dura de lo que esperaba. Lejos de su país y sin el respaldo de su carrera actoral, se enfrentó a trabajos precarios y a la soledad. “Me enfrenté a cosas que nunca en mi vida me había enfrentado… como coger un bus... allá no era nadie”. La actriz contó que, lejos del mundo del espectáculo, tuvo empleos como vendedora de ropa o mesera. Uno de los detonantes para su ánimo fue cuando trabajó en un bar de Palermo. “Creo que eso fue lo más duro, tener que atender colombianos que me reconocían... y cuando ya dos o tres cervezas se van enmalentonando y te van haciendo bullying, se ríen de ti”, expresó Lina; pero la situación se agravó cuando se enteró de que su exnovio, el actor Sebastián Vega, sería padre con otra persona.

Lina Tejeiro

El momento más duro para Lina Tejeiro

“Me enteré que Sebastián iba a ser papá y en algún momento habíamos querido vivir esa etapa... cuando me entero que él va a ser papá con otra persona me duele el alma, y ahí es donde caigo en picada, en una depresión total”, confesó Tejeiro. La combinación de la separación de sus padres, la falta de oportunidades laborales y la noticia sobre su ex pareja la llevaron a considerar quitarse la vida. “Pensé en tirarme de un onceavo piso”, reveló.

Afortunadamente, Lina encontró la fuerza para superar ese difícil momento. Regresó a Colombia, retomó su carrera y se convirtió en una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional. Su experiencia en Argentina le enseñó a valorar lo que tenía y a fortalecer su amor propio.

Hoy, Lina Tejeiro es un ejemplo de resiliencia y superación. La actriz supo reinventarse, empezar de cero y brillar más que nunca; su valentía al compartir esta experiencia busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental.

