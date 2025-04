La noticia de la muerte de la hermana de Jesica Cirio, Verónica Mestre sorprendió a todos durante la noche del viernes. Hasta ese día había trascendido que supuestamente la mujer de 57 años había fallecido de manera misteriosa. El periodista Diego Suárez Mazzea confirmó en “Entrometidos”, por la pantalla de NET TV, que había sido encontrada sin vida en su hogar y no se conocían los motivos del deceso.

Según contó Mazzea, este hecho llamó la atención porque se trata de “una persona joven que murió sola en una circunstancia que nadie aclara hasta ahora”. Además, remarcó que la muerte de la hermana de Cirio data de “una semana para atrás”, destacando que pudo haber ocurrido hace un mes también.

No obstante, Ángel De Brito este domingo, usó su cuenta de Instagram para aclarar el misterio que hay detrás de la muerte de Verónica. El conductor de LAM reveló que habló con Jesica Cirio sobre el hecho.

Qué le dijo Jesica Cirio a Ángel De Brito por la muerte de su hermana

"Hablé con Jésica y me aclaró todo. El viernes contamos en LAM la muerte pero no teníamos toda la historia completa. Habían muchas versiones. En Crónica decían que la mataron de un cuchillazo por ajuste de cuentas", partió comentando Ángel De Brito. "Verónica Mestre, su hermana por parte de madre, murió hace dos meses internada por una neumonía", detalló.

Seguidamente, reveló que la mujer tenía 57 años y dos hijas. "Es la primera hija de Marta Perutich y su primer marido, del que enviudó joven. La mamá de Cirio se casó con Horacio y tuvieron a Jésica", agregó. Con respecto a las versiones de que la policía ha intervenido, dijo: "No hubo intervención policial porque fue una muerte convencional en hospital público, por eso no hay actuación ni judicial ni policial. A partir de las versiones periodísticas, la fiscal abrió una causa por averiguación de muerte", enfatizó.

Ángel De Brito habló con Jesica Cirio y reveló detalles de la muerte de su hermana

De qué murió la hermana de Jesica Cirio, Verónica Mestre

Sobre cuándo murió Verónica, Ángel De Brito contó que fue dos semanas después de la separación de Jesica Cirio con Elías Piccirillo. "La hermana fue enterrada en el cementerio de Lanús y padecía una enfermedad neurológica desde hace 10 años", confirmó. Por otro lado, mencionó de qué habría muerto: "La causa de la muerte fue una neumonía aspirativa que le produjo un paro cardíaco".

El también conductor de Bondi sostuvo que Cirio tenía una muy buena relación con su hermana y sus dos sobrinas. "Dicen mil tonterías. No uso las redes ni veo nada, porque estoy procesando todo lo que me pasó en estos años", le había confesado la ex Peña de Morfi a Ángel De Brito.

De esta manera, Ángel De Brito sepulta las versiones que sostenían que Verónica Mestre, la hermana de Jesica Cirio murió de manera misteriosa. No obstante, tras los dichos periodísticos, la fiscalía abrió una causa para esclarecer el suceso.

