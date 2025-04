Sin romantizar: Sol Pérez muestra la realidad de la maternidad con una emotiva foto junto a su hijo Marco

A pocas semanas de haber dado a luz, Sol Pérez muestra la realidad de la maternidad sin adornos ni idealizaciones. Con una emotiva foto junto a su hijo Marco, la modelo comparte los altibajos de esta nueva etapa, dejando en claro que, aunque es agotadora, su amor por él lo compensa todo.

Sol Pérez muestra la realidad de la maternidad con una tierna foto de Marco

En las últimas horas, Sol Pérez compartió una foto junto a su hijo Marco, nacido hace algunas semanas, donde muestra la realidad de la maternidad sin adornos ni idealizaciones. La modelo comparte los altibajos de esta nueva etapa, dejando en claro que, aunque es agotadora, su amor por él lo compensa todo.

Desde el nacimiento de Marco el pasado 4 de abril, la influencer le comparte a sus seguidores cómo siguió su vida con el nacimiento de su hijo. Lejos de los discursos edulcorados sobre la maternidad, optó por compartir su experiencia con total sinceridad. En su reciente entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), habló de los grandes desafíos que se le presentaron.

“Pensás que vas a ser de una manera y te cambia todo. Todo lo que imaginás antes… no te sirve para nada. Hay que tirar todo al tacho”, expresó Sol Pérez. Por su parte, también se refirió a los momentos del parto, argumentando que no solo fue difícil, sino también agotador. “No voy a decir que la pasé bien porque no es verdad, la pasé mal”, reconoció.

En la misma línea, la periodista detalló los cambios físicos y emocionales que atravesó desde que nació Marco. Durante su conversación con Vero Lozano, reveló que le costó conectar con su nuevo cuerpo. “Cuando salí de la cesárea, dije: ‘Tengo una panza de cinco meses’. Me está costando conectar con este nuevo cuerpo”, confesó.

En las últimas horas, Sol Pérez volvió a emocionar a todos sus seguidores con una nueva foto de su hijo y de ella en una tarde de amor entre madre e hijo. En su publicación, la modelo dejó en claro que, aunque la maternidad puede ser agotadora, el recién nacido la ayuda mucho: “Este gordo Buda me hace olvidar lo difícil y agotadora que puede ser muchas veces”.

Sol Pérez muestra la realidad de la maternidad con una emotiva foto junto a su hijo Marco, dejando en claro que esta etapa, lejos de idealizaciones, es un desafío constante. Con sinceridad y transparencia, la modelo comparte los altibajos de ser madre, demostrando que, aunque agotadora, también está llena de momentos de amor y conexión profunda.

