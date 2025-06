Quién es Valentina Ferrer, la modelo argentina que conquistó a J Balvin y se convirtió en una estrella en TikTok

Valentina Ferrer no para de sorprender. La cordobesa, que en 2014 fue finalista de Miss Universo y que desde hace años está en pareja con el cantante colombiano J Balvin, se convirtió en una figura influyente que pisa fuerte tanto en el mundo de la moda como en el universo del emprendedurismo. Radicada en Nueva York, y con más de un millón de seguidores en Instagram y TikTok, donde es toda una estrella, acaba de sumar un nuevo desafío a su carrera: será parte de Escuela Imparables, el primer reality de mujeres emprendedoras que se verá por E!.

Valentina Ferrer

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017, cuando ella fue la protagonista del videoclip del colombiano, "Sigo Extrañándote". Allí nació el amor y en 2018 confirmaron su romance y se consolidaron como una de las parejas más queridas del ambiente. En 2021 se convirtieron en padres de Río, su primer hijo. La cordobesa se posiciona como una de las influencers del momento, demostrando su naturalidad frente a cámara.

Valentina Ferrer: la modelo que conquistó a J Balvin y se volvió una estrella en TikTok

La fama de Valentina Ferrer comenzó mucho antes de conocer a J Balvin. En 2014 al ser coronada Miss Argentina y luego quedó entre las 10 finalistas de Miss Universo 2015, por lo que su figura creció en el modelaje y el mundo de la moda.

En TikTok, Valentina se volvió una verdadera estrella. Allí suma más de 1.2 millones de seguidores que la siguen por sus vlogs diarios, consejos de moda y su vida familiar. Aunque suele compartir algunos momentos con J Balvin, ambos son muy discretos en lo que respecta a su vida privada. Sobre todo cuando se trata de compartir imágenes del rostro de su hijo, una decisión que tomaron en pareja para preservar su identidad hasta que él mismo decida mostrarse.

Sin embargo, en una de las pocas entrevistas en las que habló sobre su historia de amor, Valentina contó que la conexión con el cantante fue inmediata y profunda. “Él es muy especial, sensible y cariñoso. Eso es lo que me enamoró y me mantuvo siempre conectada a él”, había dicho la modelo.

Además de su faceta pública, Valentina Ferrer es fundadora y CEO de Kapowder, una línea de suplementos de belleza que hoy tiene presencia internacional. Su participación en Escuela Imparables, donde 10 mujeres competirán por mentorías, capacitación y un premio de 200 mil dólares, la confirma como una referente que brilla tanto en campañas de moda como en el mundo empresarial. Sin dudas, lejos de elegir ser reconocida como "la pareja de J Balvin", Valentina eligió brillar por sí misma.





F.A