Sebastián Yatra siempre se mostró como un artista carismático y auténtico, pero en su más reciente aparición en el programa La Revuelta, conducido por David Broncano en España, sorprendió al hablar abiertamente sobre una inseguridad personal que lo acompañó durante años: el tamaño y la forma de sus orejas. Fue precisamente ese complejo el que lo llevó a someterse a una cirugía estética para corregirlo.

“No me encantaba cómo me veía en algunos videos antiguos, como el de No me llames. Sentía que tenía las orejas grandotas”, explicó el cantante con sinceridad, mientras señalaba su cicatriz y mostraba las marcas del procedimiento aún reciente.

Sebastián Yatra en La Revuelta

La operación estética a la que se sometió Sebastián Yatra: el antes y el después

Durante la entrevista, que mezcló humor y confesiones íntimas, el cantante colombiano de 29 años reveló que se sometió a una otoplastia, una intervención quirúrgica destinada a modificar la forma y posición de las orejas. Sin rodeos, Yatra contó que durante la cirugía “te cortan los cartílagos” y que si bien el resultado de su oreja izquierda le pareció satisfactorio, no quedó completamente conforme con la derecha, que, según dijo, “quedó demasiado pegada”. Aun así, reconoció que haber tomado la decisión fue un paso importante para él, ya que el complejo lo acompañaba desde hace mucho tiempo.

Sebastián Yatra

La otoplastia es una intervención frecuente, especialmente entre quienes buscan corregir orejas prominentes. Si bien muchas veces se realiza en la infancia, también hay adultos que eligen esta cirugía por motivos estéticos o de autoestima. En el caso de Yatra, se trató de una decisión personal ligada al deseo de sentirse más cómodo con su imagen pública.

Las confesiones íntimas de Sebastián Yatra

Más allá de la estética, el artista también se animó a dar pista de su patrimonio, afirmando que tiene entre 10 y 30 millones de dólares en el banco. Esto causó sorpresa entre el público e incluso en el mismo conductor. En un tono más íntimo, Yatra también confesó estar atravesando un momento difícil en su vida sentimental, casi un año después de su separación de la cantante española Aitana. Aseguró que se siente “triste” en lo emocional, especialmente en el plano sexual.

Lejos de los filtros y la corrección, Sebastián Yatra, con su personalidad auténtica, volvió a consolidar su imagen de artista transparente y sin miedo a mostrarse tal como es, incluso cuando se trata de revelar inseguridades.

F.A