Sebastián Yatra, una de las figuras más influyentes del pop latino, tomó una decisión crucial que cambió el rumbo de su vida y lo catapultó al estrellato musical. Aunque hoy en día es conocido mundialmente por éxitos como “Traicionera” y “Tacones rojos”, pocos saben que antes de dedicarse y triunfar en la música, el artista colombiano estudiaba en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos.

Después de graduarse en 2012 de la Escuela Preparatoria Sagemont en Weston, Florida, Yatra se inscribió en Babson College. Allí cursó algunos cuatrimestres una inesperada carrera que terminaría por abandonar, para volcarse a su pasión por el canto.

Sebastián Yatra

Cuál es la carrera que abandonó Sebastián Yatra antes de volverse famoso

Al terminar el colegio secundario en Florida, Sebastián Yatra se inscribió en la prestigiosa universidad de Babson College, una institución de educación superior privada de Estados Unidos ubicada en Wellesley, Massachusetts. En dicho establecimiento, pensado para educar a los hijos de empresarios, el colombiano estudió Administración de Empresas.

Sin embargo, poco tiempo después, el artista decidió dejar su carrera y seguir su pasión por la música. Así regresó a Colombia y comenzó a dar sus primeros pasos en el pop y el reggaetón.

Su debut profesional llegó el 30 de septiembre de 2013 con el sencillo El Psicólogo, marcando así el inicio de una trayectoria que no dejó de crecer. Para alcanzar este sueño, Yatra previamente ya se había formado intensamente desde temprana edad, aprendiendo piano, guitarra y técnica vocal.

Su formación y su recorrido en el área artística dieron sus frutos con el paso del tiempo. A lo largo de su carrera, Sebastián Yatra fue galardonado con importantes reconocimientos como los Latin Music Awards, Premios Juventud, MTV Europe Music Awards y el prestigioso Latin Grammy.

Sebastián Yatra

Pero el talento de Yatra no se limita a los estudios de grabación. En 2022, el cantante sorprendió al protagonizar “Érase una vez... pero ya no”, una serie original de Netflix que reformula los cuentos clásicos en una versión musical. Su participación dejó claro que el colombiano también brilla frente a las cámaras como cantante y actor.

En 2020, su presencia también fue clave en One World: Together at Home, evento global organizado por Global Citizen y la OMS, que buscaba rendir homenaje a los profesionales de la salud durante los momentos más críticos de la pandemia.

La carrera que abandonó Sebastián Yatra para dedicarse a la música fue Administración de Empresas. El músico incluso concurrió a una prestigiosa institución norteamericana orientada a las finanzas pero le terminó ganando su vocación musical.

