Cómo se conocieron Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Fabiola Yañez y Alberto Fernández se conocieron hace nueve años, y comenzaron una historia de amor. Sin embargo, y con un hijo de por medio, el expresidente fue denunciado por violencia de género, hecho que generó conmoción en la Argentina. La ex Primera Dama acudió a la Justicia para exponer lo vivido durante la relación, que supo ser foco de atención durante le mandato del exgobernante.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Alberto y Fabiola?

Corría el año 2013, cuando una estudiante de periodismo de la Universidad de Palermo, con deseos de también ser actriz, se contactó con un profesor universitario para hacerle una entrevista. Lo que comenzó como una simple charla para una tesis, terminó con ambos pasándose los números de teléfono y teniendo su primera cita. Fabiola Yañez llegó a recibirse de licenciada y a tener una pareja, mientras cargaba con una experiencia laboral que contaba con medios de renombre. Algunos de ellos fueron Página 12, C5N, América TV, y Radio 10; además, fue corresponsal de La Razón de España y la CNN.

Mientras continuaba con su labor de periodista, la ex Primera Dama comenzó su carrera en la actuación en el teatro, gracias a sus contactos con celebridades como Moria Casán: Romeo y Julieta, bajo la dirección de Daniela Ominetti, Entretelones, entre otros. En esta última obra, vivió de cerca un caso de violencia de género. Su compañero y actor Fabián Gianola fue denunciado por acoso. Fue una de las actrices que habló en su contra y destacó varias situaciones incómodas que notó durante la preparación de la obra.

Recién en 2016, Yañez hizo una declaración de amor pública hacia Alberto Fernández, y puso en la mira a la pareja. La periodista publicó en sus redes sociales una foto de ambas manos, cada uno con una copa, y ella con un anillo en el dedo. “Engagé dans París, inmansement hereux” (Comprometida en París, inmensamente feliz), escribió emocionada. Sin embargo, nunca llegaron a casarse, pero la relación se extendió en el tiempo. En 2019, Yañez decidió dejar muchos de sus trabajos, ya que Alberto Fernández recibió una noticia que le cambiaría la vida: Cristina Fernández de Kirchner lo había elegido como candidato a presidente del Frente de Todos.

Los años de presidencia de Alberto Fernández

De esta manera, el profesor con largo trayecto en la política - fue Jefe de Gabinete de la presidencia de Néstor Kirchner- se convirtió en el Presidente de la Nación Argentina, durante cuatro años, que darían polémicas. La primera de ellas fue durante el 2020, en plena pandemia y encierro de todos. Por orden presidencial, estaba prohibido juntarse en espacios cerrados y abiertos, a no ser que tuvieras un permiso. Sin embargo, comenzaron a salir videos y fotos de una celebración que el propio Alberto Fernández estaba llevando a cabo en la Quinta de Olivos. El presidente no se hizo cargo hasta finalizado su mandato; por el contrario, proclamaba que “mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”.

A pesar de esta situación, en el 2021, compartieron una emotiva noticia. La ex Primera Dama publicó una foto de ella sosteniéndose la panza y, días después, Presidencia de la Nación anunció que estaba embarazada de diez semanas. Francisco Fernández Yañez nació el 11 de abril de 2022, a la 1:21 de la madrugada en el Sanatorio Otamendi, y concretó esta historia de amor. Lo que vendría después de esto sería lo que se escondía detrás del telón.

La separación y denuncia de Fabiola Yañez

Ya para el 2023 habían comenzado los rumores de una separación. Fabiola vivía con su hijo y su madre en un departamento en España, y -según versiones- no salía del mismo a no ser que fuera esencial. El expresidente se alejó la política tras la victoria en las urnas de Javier Milei. Sin embargo, las medidas de su mandato siguieron dando de qué hablar. Alberto Fernández fue el ojo de la tormenta, cuando comenzaron a investigar el escándalo de los Seguros. Entre investigaciones, y un documental sobre la ex Primera Dama, a principios del mes de agosto salieron a la luz chats e imágenes que mostraban la violencia de género de la que fue víctima.

En este punto, se confirmó lo que sería un secreto a voces: la separación. Fabiola Yañez decidió terminar con esa historia y denunció a Alberto Fernández. La periodista habló de “acoso telefónico” y “terrorismo psicológico”. Tras nueve años de relación, y con hijo en común, la pareja se disputa frente a la justicia y saca a la luz más escándalos que ocurrieron durante la presidencia del 2019-2023. La historia de amor terminó, y ahora comienza un nuevo capítulo en el que las pruebas y autoridades toman relevancia por sobre todo sentimiento.