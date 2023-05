Guille Valdés vive en las famosas torres Le Parc y, como ya es sabido, tiene de vecino a Marcelo Tinelli.

Aunque es celosa de su intimidad, la empresaria compartió algunas postales desde su casa que permiten ver los amplios ventanales del edificio con una impresionante vista.

Cómo es el departamento de soltera de Guille Valdés

La torre donde reside es una de las más reconocidas del país y una de las más lujosas. El lugar cuenta con pileta climatizada, sala de yoga, gimnasio, cancha de tenis, sala de cine y un SUM.

Guille Valdés aclaró si seguirá compartiendo edificio con Marcelo Tinelli

Guille Valdés se refirió a la posibilidad de seguir viviendo en esa exclusiva torre y cómo es compartir el edificio con su ex, Marcelo Tinelli.

Guille Valdés aseguró que tiene buena relación pero la empresaria no descarta mudarse en algún momento. “Estoy viviendo en la misma torre por un tiempo más, vivimos en dos departamentos diferentes (con Tinelli), cada uno tiene su independencia, pero en algún momento alguno de los dos se va a mover o no, no sabemos, Por ahora quizá sea yo” aclaró.