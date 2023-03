Guille Valdés está en el centro de la polémica por su romance con Javier García, arquero de Boca Juniors.

La empresaria fue descubierta en el auto del deportista y la especulaciones de un nuevo romance comenzaron a surgir. Sin embargo, la actriz se encargó de aclarar que no comenzó una relación con él.

"No estoy en pareja. Una vez lo vi. Nos quisimos conocer, como cualquier persona con la que te querés a conocer. Vos sabes lo que es que te ves una vez y te saquen una foto", dijo en A la tarde.

Luego, el notero le consultó si efectivamente lo "estaba conociendo" y ella fue categórica: "No. No no estamos conociendo, lo vi una vez".

Aprovechando la ocasión, el periodista quiso indagar sobre cómo tomó los dichos de Cande Tinelli. "¿Te sorprendió lo de Cande?" le preguntó y Guillermina respondió: "Está todo bien".

La decisión de Guille Valdés tras las fotos con Javi García

Las imágenes de la salida entre Guille Valdés y Javi García aparecieron por todos lados que la repercusión mediática le jugó una mala pasada a la relación. Tan es así, que la empresaria y actriz confirmó que no seguirá con este vínculo que recién empezaba.

Nancy Dureé habló en Intrusos sobre la charla que tuvo con Guille. "Me dijo: 'Lo vi una vez y no es mi novio. No tengo nada más para decir que eso. No entiendo por qué me siguieron'. También me explica que esto no va a poder continuar por toda esta repercusión", detalló la panelista de Intrusos.