Guillermina Valdés tuvo un gesto buena onda con Juanita Tinelli

Guillermina Valdés estuvo bajo la lupa durante unos días, luego de las polémicas declaraciones de Candelaria Tinelli en LAM. La hija del conductor de Showmatch reveló que la actriz no le hacía bien a Marcelo Tinelli y se armó un conflicto entre ambas familias. Sin embargo, la rubia tuvo un gesto buena onda con Juanita Tinelli.

"No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes... A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, es un tema de piel. Nunca nos caímos bien", fueron algunas de las declaraciones de Cande Tinelli que dispararon contra la actriz y su familia.

El gesto de Guillermina Valdés con Juanita Tinelli

Horas después de los comentarios de Cande en LAM, uno de los hijos de Guillermina, Dante Ortega, salió a responder en defensa de su madre y el conflicto familiar se hizo público. Fueron muchas las historias, los tweets y declaraciones en TV que se hicieron entre los Tinelli y los Valdés para defender su reputación.

Pero quien no dijo una palabra al respecto fue Marcelo. La actriz concluyó en que ella siempre dio lo mejor de sí como madrastra de los 4 hermanos de Lorenzo, el hijo que tiene en común con el conductor y que "Con Marce súper bien. Se habla de tantas cosas, pero de hecho ahora le vamos a festejar el cumple a Lolo, el 18 de abril. Estamos muy bien".

Por esta misma razón y queriendo alejarse de los reflectores, Valdés tuvo un gesto buena onda con Juanita Tinelli, quien se lanzó al modelaje en París para dar sus primeros pasos en la industria de la moda y se mantuvo al margen del conflicto familiar.

Fueron corazones rojos lo que la actriz comentó en una publicación de la agencia que Juana representa en Europa. En la fotografía se puede ver a la mujer más chica del clan Tinelli posando para una sesión fotográfica. En total confianza y por el cariño que le tiene Guillermina Valdés no dudó en darle aliento y expresar su felicidad al verla hacer lo que Juanita tanto ama.

