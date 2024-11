Los últimos dos meses fueron, quizás, los peores en la vida de Roberto García Moritán debido a la separación de Pampita, que estaría con Martín Pepa en Europa, y su renuncia al Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires para preservar a su familia por la exposición que tomó su desvinculación amorosa. Actualmente, su paz y el salir adelante están puestos en apoyarse en sus dos hijos mayores, Santino y Delfina, que tuvo junto a Milagros Brito, y Anita García Moritán la niña que posee fruto de la relación con la conductora de la televisión argentina.

Roberto García Moritán y Anita García Moritán.

Cómo es la vida de soltero de Roberto García Moritán mientras Pampita está con Martín Pepa en París

Con las responsabilidades lógicas de un padre presente y haciéndose cargo de su hija, Roberto García Moritán comienza sus jornadas desde muy temprano en donde sale de la vivienda que tiene en Palermo y se dirige hacia el jardín de Anita García Moritán, quien también asiste dos veces en la semana junto a Sarah Burlando. Además, cabe mencionar que aprovechando de las agradables temperaturas que vienen dándose en Buenos Aires aprovecha para jugar en la plaza con pequeña de tres años, pero también con Beltrán y Benicio Vicuña, algo que se dio en los últimos días.

Roberto García Moritán junto a Beltrán y Benicio Vicuña.

Pero el referente político no solamente tiene una vida como padre, sino que los cambios en su vida también tienen que ver con lo laboral: actualmente es el presidente de Asociar, organización fundamental que fundó hace siete años, y trabaja para una empresa desarrolladora de inteligencia artificial. De igual manera, lo que todo el mundo quiere saber es cómo se encuentra su situación sentimental y si está rehaciendo su vida amorosa como su expareja.

Pampita en París.

“Estoy solo y voy a estar solo todo el tiempo que lo sienta. Ojalá encuentre a alguien que me vuelva a entusiasmar como lo hizo Caro en su momento”, reveló hace algunos días en diálogo con "Intrusos" de América TV. Si algo hay que destacar es que ninguno de los dos tuvo intercambios mediante los medios y eligieron no solamente cuidar la imagen de sus familias, sino que también mostraron respeto por el otro. En este sentido, Roberto García Moritán agregó: "No voy a hablar de Caro, no tiene ningún sentido. Ella es una mujer adulta, responsable e inteligente, y decide qué hacer con su vida. A mí no me queda más que respetar”.

Roberto García Moritán con Anita y Delfina, sus hijas.

Una vez consumada su separación de la actual novia de Martín Pepa se vio abrumado por toda la situación y tomó la decisión de internarse para bajar el estrés de todo lo que estaba viviendo. "Yo era un Pyme, un laburante, fundador de una ONG. De un día para el otro fui diputado, casado con Caro, ministro. Dicen que cuando subís rápido, bajás rápido. Pero para mí es un desafío más, uno de los tantos que tuve en mi vida...”, sostuvo Roberto García Moritán que sale adelante tras un casamiento, una hija y cinco años de relación, además de comenzar a estar en los focos de los medios de comunicación que era algo de lo que estaba alejado y con lo que se encontró de manera repentina.

BL