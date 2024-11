Anita García Moritán llegó a ser una figura desde antes de su nacimiento al ser hija de una de las figuras de la Argentina, Pampita Ardohain, y con el paso del tiempo y las situaciones suele cobrar relevancia. Está vez se adueñó del micrófono de Socios del Espectáculo y casi logró hacerle una nota a su padre.

La hija de Pampita y Roberto García Moritán protagoniza las más divertidas escenas cada vez que aparece en las redes sociales de sus padres o en las notas que suelen hacerle a las figuras.

Anita García Moritán en su cumpleaños número 3 junto a Pampita y Roberto García Moritán

El futuro de Pampita, Roberto García Moritán y sus hijos

Luego de la sorpresiva separación, e inminente divorcio, de Pampita y Roberto García Moritán, el bienestar de sus hijos se convirtió en el centro de la cuestión. Esta vez fue Anita García Moritán quien llamó la atención, ya que en el intento de Socios del Espectáculo de conseguir una nota con el ex marido de Pampita, casi se quedan sin elemento de trabajo.

El empresario se encontraba en el Campo de Polo junto a la menor de sus hijos y rápidamente el programa de El Trece logró acercarse para preguntarle cómo se encontraba. Sin embargo, la conversación entre el periodista y el ex marido de la modelo se vio frustrada ya que Anita García Moritán se llevó el protagonismo.

La niña de tres años se lanzó sobre el micrófono del programa apenas lo vio, causando la risa de su padre pero también la incomodidad del periodista que no podía concretar la nota. La menor de los García Moritán estaba obsesionada con la apariencia del objeto, ya que tenía distintos colores, algo que llamó su atención y se lo acaparó por completo.

El después de Pampita en la vida de Roberto García Moritán

Desde Socios del Espectáculo consultaron al ex funcionario sobre su vida después de Pampita y su aparición en el evento de Polo. Moritán señaló que si bien no suele ir a ese tipo de eventos, tiene familia que juega, por lo que “cada tanto los acompaño, pero no soy fanático”.

Además, agregó que el trabajo está “espectacular” y adelantó que “hay grandes novedades”. “Fue una muy linda muestra. La Fundación Oftalmológica hace un enorme laburo en términos de investigación científica y de docencia, y creo que vale la pena acompañarlos”, expresó sobre su presencia en Casa FOA.

Anita García Moritán junto a su padre, Roberto García Moritán.

Con el viaje de Pampita a París, él como padre de la niña se quedó a su cargo y aseguró que son días “maravillosos” y que está totalmente feliz. En cuanto a la posibilidad de cruzar a Martín Pepa, el nuevo interés amoroso de la modelo, señaló que en el lugar “era difícil que lo vea” porque había mucha gente. Un comienzo de semana en familia para Roberto, que contó con las ocurrencias de Anita García Moritán y uno de los bloopers más tiernos.

