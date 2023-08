Silvina Luna e Iván Noble tuvieron un fugaz romance en 2010

Silvina Luna mantuvo reconocidas historias de amor que trascendieron mediáticamente.

Entre sus romances más resonantes, la ex Gran Hermano estuvo con El Polaco, Fernando Gago y Manu Desrests, quien era diez años menor y terminó saliendo con una íntima amiga, Vico Saravia.

Pero entre sus noviazgos más conocidos, Silvina Luna también estuvo con Iván Noble, ex pareja de Julieta Ortega con quien mantuvo un amorío durante varios meses en 2010.

Aunque la historia duró poco, el vínculo generó interés y también la confirmación oficial de la modelo que salió a hablar de lo sucedido mediáticamente.

Por qué terminó la relación de Silvina Luna con Iván Noble

Silvina Luna e Iván Noble se conocieron en 2010, gracias a Sebastián Wainraich, quien le pasó el teléfono de ella al músico.

En ese entonces, había terminando su relación con Julieta Ortega y Silvina con Matías, uno de sus primeros novios.

Aunque intentaron ocultarlo, la prensa consiguió algunas imágenes de la pareja y, a pesar de que optaron el bajo perfil, lograron ser la pareja del momento en ese periodo.

De todas maneras, el romance que habría comenzado en febrero de 2010 llegó a su final en junio pero sus motivos no salieron a la luz.

Tiempo atrás, Julieta Ortega, ex de Noble, contó una curiosa anécdota sobre su encuentro con Silvina Luna y cómo se tomó el romance. "Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a ella y, cuando llegué a mi casa, lo llamé a Iván y le dije: ‘Estuve con Silvina Luna, ¡es divina!", dijo la actriz.

Video: MINUTOAR.COM.AR