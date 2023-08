Mariano Caprarola falleció el pasado 17 de agosto, víctima de las consecuencias de las operaciones de Anibal Lotocki. El vestuarista, dejó un hueco profundo en el corazón de sus seres queridos, especialmente de su madre, Fady, con quien era muy apegado.

Mariano Caprarola y su madre Fady

En una entrevista a Revista Gente, la mujer contó que Mariano Caprarola era un ser sociable y carismático, siempre dispuesto a brindar su atención a quienes lo rodeaban. Recordó con cariño cómo la gente solía detenerlos para pedirle fotos mientras caminaban juntos, y lo describió como alguien que dejó huella en las personas que tuvieron la suerte de conocerlo.

Sin embargo, la vida de Mariano Caprarola estuvo marcada por desafíos de salud. Fady sostuvo que su hijo lidió con problemas renales debido a la calcemia que padecía, consecuencia de inyecciones de metacrilato realizadas por el cirujano Aníbal Lotocki años atrás.

La relación entre Mariano y Fady

La relación entre madre e hijo era profunda y especial. Fady y Mariano compartían una conexión única, hablándose todos los días y viéndose casi a diario. Mariano cuidaba de su madre con una atención amorosa, preocupándose por su salud y bienestar. "La preocupación de Mariano era que yo no dejara de atenderme. Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo" detalló Fady en la entrevista con Gente.

En medio del dolor, Fady encuentra consuelo en la creencia de que Dios dispuso que ella siguiera adelante antes que Mariano Caprarola, evitando que él sufriera.

El productor y su madre solían compartir mucho tiempo de calidad juntos, desde vacaciones hasta noches en la ciudad, cenas y paseos culturales. "Me llevaba mucho a ver obras de teatro, nos encantaba compartir ese plan" recuerdó Fady en la nota.

Mariano Caprarola

Los últimos meses de Mariano

La noche del 12 de agosto, compartieron una cena junto a amigos en un restaurante. Esa noche, la presencia de un perro bulldog inglés en una mesa vecina se convirtió en motivo de alegría para Mariano. "La última cena con Mariano fue muy linda. Los motivos son sencillos: él es fanático de los animales y en la mesa de al lado había una pareja con un perro bulldog inglés. Mi hijo se tiró al piso y jugaba como si fuera su mascota. Lo pasamos bárbaro" compartió Fady con Gente.

De esta manera, Fady y su hijo, Mariano Caprarola compartieron su último encuentro en una cena que ambos disfrutaron y fueron muy felices juntos.

