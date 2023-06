Silvina Luna parece es una de las figuras que salió de Gran Hermano que supo mantenerse en los medios. La trayectoria laboral de Luna estuvo acompañada de muchas de sus parejas que también fueron figuras conocidas en el mundo del espectáculo.

En más de una ocasión, la ex Gran Hermano reveló cómo vivía sus noviazgos y compartió algunos detalles de relaciones tóxicas que terminaron mal. Una de esas fue su relación con Fernando Gago, con quien la historia no se desarrolló de la mejor manera por una infidelidad del exfutbolista.

Matías Mantilla, el primer novio conocido de Silvina Luna

Matías Mantilla fue un jugador de fútbol argentino que se destacó por su paso en Argentino Juniors. Meses más tarde de que Silvina abandonara la casa de Gran Hermano en 2001, conoció al deportista y decidieron ocultar su relación. Pero los fanáticos y la prensa fueron más rápidos y anunciaron la noticia de inmediato.

Matías no solo fue el primer novio público de Luna, sino que fue una de sus relaciones más duraderas. La pareja le puso un final al noviazgo 3 años después de haber comenzado a salir, pero, entre idas y venidas ya que el jugaba en España, se volvió a enamorar para, luego, romper oficialmente su relación.

Fernando Gago, "el peor novio" de Silvina Luna

Gago es uno de los deportistas argentinos más reconocidos, continuando con el prototipo de hombre en el que Silvina ponía el ojo, este también se trataba de un futbolista. Pero, en el mundo del espectáculo, Fernando es conocido por involucrarse con mujeres famosas y engañarlas las unas con las otras.

Durante un programa de Podemos Hablar, Silvina explicó que eran chicos y que, si bien no habían oficializado, hacían planes de novios en donde ya caía de maduro. Sin embargo, Luna se enteró que Gago le fue infiel cuando Mica Vázquez, exactriz de Rebelde Way, oficializó su noviazgo con el futbolista en ShowMatch.

“Claro, el otro día escuché eso y me acordé que a mí me había hecho una cosita así. Tenía una relación a dos puntas. Salía con las dos. Y yo me enteré por las revistas que estaba con Mica”, contó Silvina en PH.

Su relación tóxica con El Polaco

Luego de su mala experiencia con el exfutbolista de Boca Juniors, la ex Gran Hermano conoció al cantante de cumbia y fue amor a primera vista. Pero con el paso del tiempo, ambos se dieron cuenta que la relación no estaba llegando a ningún lado.

“Fue una relación muy intensa. Tóxica. Me costó un tiempito salir de ahí. Él es muy gracioso, muy carismático. No me gusta hablar de él porque ya está, cada uno tiene su presente. No nos cruzamos nunca más. Tenía que pasar; uno aprende a laburar mucho la autoestima...", expresó Silvina en un medio.

Iván Noble, el otro novio músico de la modelo

La bailarina, antes de su relación con El Polaco, también tuvo un noviazgo con otro musico. Luna se fijaba en hombres con profesiones similares entre ellos y todos conocidos, o por el mundo del deporto o por el mundo artístico. Noble fue el líder de la banda Los Caballeros de la Quema, y fue él quien se acercó a Silvina Luna tras pedirle su número a un conocido.

Silvina Luna y Aíto de la Rúa

Si bien el hijo del expresidente argentino ahora vive felizmente con Calu Rivero y el hijo que tienen en común, Aíto tuvo un romance relámpago y "Fugaz", como lo describió la ex Gran Hermano, con Silvina Luna. Ambos salieron unos meses en el 2001, el año que la modelo saltó a la fama, pero solo se trató de "Un romance de verano", según el portal El Tribuno.