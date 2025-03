Cómo fue el momento que Jana Maradona viajó a Dubai para convivir con su papá, Diego Maradona

Jana Maradona y Diego Maradona se conocieron por primera vez en 2014, marcando el inicio de una relación que, aunque breve, estuvo llena de cariño, complicidad y momentos inolvidables. Fruto de la relación entre el astro del fútbol y Valeria Sabalain, Jana nació el 4 de abril de 1996. Durante gran parte de su vida, no llevó el apellido Maradona, pero un encuentro casual entre los tres cambió todo.

Jana Maradona y Diego Maradona.

A partir de ese reconocimiento, la relación entre Jana y Diego creció rápidamente. El Diez la acompañó durante su mudanza a Uruguay, y ella, a su vez, estuvo presente en momentos clave de la vida de su padre. Uno de esos momentos fue en 2018, cuando Jana viajó a Dubai para estar cerca de Diego, quien atravesaba una mala racha tanto en lo deportivo como en lo personal.

El viaje de Jana Maradona a Dubai para convivir con Diego Maradona

En abril de 2018, Jana Maradona viajó a los Emiratos Árabes para acompañar a su padre, quien había dejado de ser el director técnico del Al Fujairah tras no lograr el ascenso a la primera división. A pesar de los problemas que enfrentaba Diego, Jana decidió estar a su lado, demostrando el fuerte vínculo que los unía.

Jana Maradona en Dubai.

Durante su estadía, la hija del campeón del mundo en 1986 aprovechó para disfrutar de las playas paradisíacas de Dubai y compartió momentos de relax con su padre. A través de sus redes sociales, la joven mostró su felicidad y apoyo incondicional. “Hay muchos tras de ti, pero yo siempre gano”, escribió en una publicación, acompañando la frase con una foto en la que aparecía de espalda, con un bikini cavado y el mar de fondo.

El primer encuentro entre Jana y Diego Maradona

La historia entre Jana y Diego comenzó en 2014, cuando la joven, mientras cursaba el CBC para la Facultad de Derecho de la UBA, decidió buscar a su padre. Con la ayuda de una periodista amiga de su madre, Valeria Sabalain, Jana supo que Diego se encontraba en un gimnasio en el barrio de Cañitas. “Estábamos re cerca. Mi mamá se puso nerviosa y no quería ir, pero yo estaba re decidida”, contó Jana en una entrevista con Infobae.

Al llegar al lugar, convencieron a las recepcionistas de que avisaran a Diego. “Toda mi vida había sido un no y en ese momento me dijo que sí”, recordó. La primera en entrar fue Valeria Sabalain, quien se abrazó con Diego y lloró junto a él. Luego, llegó el turno de Jana. “A mí me abrazó y me pidió perdón. Sinceramente, fue re sanador”, relató. En ese momento, Jana le hizo una pregunta que terminó de consolidar su relación: “Yo necesitaba su confirmación. Entonces le digo ‘¿soy tu hija?’. Y me dijo ‘y si mamita, si sos igual a mí’. Y nos reímos”, contó.

A partir de ese encuentro, la relación entre Jana y Diego se fortaleció con los años. Junto al Diez, forjaron un vínculo estrecho y ella estuvo presente en momentos clave de su vida, como sus viajes a Dubai y sus problemas de salud. Aunque Jana decidió mantenerse alejada de lo mediático, utiliza sus redes sociales para expresar el cariño que le tenía a su padre.

Hoy, Jana Maradona forma parte del juicio por la muerte de Diego Maradona, decidida a llegar a la verdad de lo ocurrido. Su viaje a Dubai en 2018 no solo fue un gesto de apoyo, sino también una muestra del amor y la complicidad que construyeron en tan poco tiempo.