El juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó el pasado martes 11 de marzo, en el Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro. Entre los presentes de las audiencias, se encontraban las tres hijas del 10: Dalma, Giannina y Jana Maradona. La última de ellas fue reconocida por el astro hace solo algunos años, y compartió los mejores momentos con su padre durante más de seis años, desde el primer momento que se conocieron en 2014.

El día que Diego Maradona reconoció a Jana Maradona como su hija

Jana Maradona no duda en usar sus redes sociales para expresarle el amor y cariño que le tenía a su papá, Diego Maradona. Durante cinco años, desde que ella se enteró que él era su familia, estuvo dudando en conocerlo o no. Finalmente, la oportunidad se le presentó en el 2014, y, desde ese momento, el 10 vivió todos los momentos más importantes de la joven. Divertidos bailes, mudanzas a Uruguay y trabajos con las celebridades, padre e hija se acompañaron hasta el final de sus días.

En varias entrevistas, ella contó el momento del reconocimiento y lo emocionante que fue para todos. La joven nació el 4 de abril de 1996, y es fruto de la relación de Valeria Sabalain con Diego. Durante la mayor parte de su vida, el apellido de Jana no fue Maradona, y con sus abogados habían intentado contactarlo en varias ocasiones. Sin embargo, en el 2014, cuando se encontraba haciendo el CBC para la Facultad de Derecho de la UBA, el propio Diego le abrió las puertas a su familia.

Una periodista amiga de Valeria Sabalain le contó que el jugador se encontraba en un gimnasio en Cañitas, mientras ellas paseaban por Palermo. "Estábamos re cerca. Mi mamá se puso nerviosa y no quería ir, pero yo estaba re decidida”, contó la joven a Infobae. De esta manera, se dirigieron hasta el lugar y convencieron a las recepcionistas de que fueran a buscarlo. “Toda mi vida había sido un no y en ese momento me dijo que sí”, expresó Jana.

La primera en pasar fue su mamá, Valeria Sabalain. Ambos padres se abrazaron y lloraron, mientras que él se disculpaba por no haber estado en esos años. Finalmente, llegó el turno de la joven. “A mí me abrazó y me pidió perdón. Sinceramente, fue re sanador”, relató. Pasaron unos momentos juntos, hasta que la propia Jana pidió hacerle una pregunta que terminó de ensamblar la relación entre ambos. “Yo necesitaba su confirmación. Entonces le digo ‘¿soy tu hija?’. Y me dijo ‘y si mamita, si sos igual a mí’. Y nos reímos”, contó.

La relación de Jana Maradona y Diego Maradona fue creciendo con los años. El 10 la acompañó durante su mudanza a Uruguay, mientras que ella estuvo en todos los momentos de salud. Si bien decidió alejarse de lo mediático, utiliza sus redes sociales para mostrar el cariño que le tenía a su padre y decidió que será parte del juicio por su muerte hasta que este defina la verdad de lo ocurrido.

