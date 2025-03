El estilo de moda de Máxima Zorreguieta se basa en colores llamativos e inspiración de la naturaleza. Con accesorios lujosos y grandes estampas, la reina de Países Bajos completa su guardarropa y joyero. De esta manera, prioriza sus ropas antes que algún dije o aro brillante, de extremo lujo. Sin embargo, en una noche en Londres, se la pudo ver portando un espectacular collar de diamantes, con una increíble historia. El mismo lo habría obtenido de una subasta en Nueva York.

Máxima Zorreguieta

La historia detrás del espectacular collar que Máxima Zorreguieta compró en una subasta

En varias ocasiones, Máxima Zorreguieta pudo visitar la ciudad de Nueva York, debido a diferentes eventos de responsabilidad real. Unas semanas atrás, fue junto a su esposo, el rey Guillermo, y se presentó frente a diferentes encuentros de importancia política. Sin embargo, en 2015, también visitó la Gran Manzana, y participó de una subasta de lujo. Allí, conoció el collar de citrinos y diamantes de Cartier, que no dudó en hacerlo suyo. El 4 de diciembre del 2024, lo combinó con un traje de terciopelo en color naranja, para una salida nocturna privada en Londres.

Máxima Zorreguieta en Nueva York

Sin embargo, la joya enamoró a todos, quienes buscaron su historia durante meses hasta por fin encontrar de dónde venía. Se trata de un diseño de 1930, de estilo Art Déco. En esa época, la casa de joyería francesa, Cartier, trabajaba regularmente con citrinos y otras piedras semipreciosas porque eran considerablemente más baratas que los rubíes y los zafiros, pero encajaban con la moda de la época. De esta manera, revistas como Vogue contribuyeron a difundir esta nueva tendencia al presentar cuatro piezas de Cartier engastadas con citrinos en la portada del 1 de agosto de 1938.

Máxima Zorreguieta

Antes de llegar a los medios de comunicación, y de convertirse en una joya de conocimiento entre todos, Lady Elizabeth Paget fue la primera en lucirlo, en un baile de debutantes, por el año 1934. Ella era la sexta hija del marqués de Anglesey y se casó con Raimund von Hofmannsthal, hijo de Hugo von Hofmannsthal, en 1939. Según se dio a conocer por imágenes de la época, el collar venía junto a unos pendientes, un broche y una pulsera a juego, de los cuales se desconoce el paradero.

El collar de citrinos y diamantes de Cartier

Finalmente, la joya fue subastada por la FD Gallery de Nueva York alrededor de 2015, donde la consiguió Máxima Zorreguieta. Además de esa noche en Londres, no se la vio luciendo el collar y no se sabe si tiene el parure completo. Sin embargo, los expertos y fanáticos de la moda la aplaudieron por su gusto, y no dudaron en conseguir la historia completa. Por más de un siglo, el lujoso accesorio estuvo recorriendo el mundo hasta llegar al ropero de la reina de Holanda.

A.E