Desde hace algunas semanas la China Suárez está instalada en Madrid. Luego de la separación con Benjamín Vicuña, la actriz dejó la Argentina para trabajar en la capital española junto a sus hijos y su madre.

Aunque la ex Teen Ángel está rodando una película en el Viejo Continente, en sus tiempos libres no sólo se dedica a pasear con sus hijos en las calles madrileñas. Mediante redes sociales, la China reveló cómo se divierte con sus amigos.

Hace algunos días, comenzó a circular el rumor de que la China Suárez estaría viviendo un affaire con Javier de Miguel. En el ciclo de Intrusos, Rodrigo Lussich descubrió que, en una de las fotos, el modelo español es quién acompaña a la actriz.

Aunque este fin de semana la actriz bromeó en redes sociales con un divertido guiño sobre su vida privada, en las últimas horas compartió cómo disfruta de su tiempo libre en la capital española con sus amigos.

Cómo se divierte la China Suárez en las noches de Madrid

El domingo, la ex de Benjamín Vicuña subió un video donde se la ve relajada junto a sus amigos, "Juanma" Cativa y Caro Nolte donde están hospedados. “Esto es lo que pasa en realidad, cuando todos nos ven producidos y creen que salimos a romperla. No. Los amo” escribió la ex Teen Angel.

