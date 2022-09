Cómo sigue la salud de Inés, la hija de Darío Barassi

Inés, la hija de Darío Barassi, fue internada durante los últimos días por causas que se desconocen.

El conductor de 100 argentinos dicen canceló las grabaciones del programa y fue reemplazado por el Chino Leunis, tal como informó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

"Aprovechamos para mandarle un beso grande a Darío Barassi, que su bebita, la más chiquita, está internada. Está con algunos problemitas que van a pasar rápido, seguramente", dijo Rodrigo Lussich en el programa de El Trece.

Laura Ubfal dio detalles de la salud de la hija de Darío Barassi.

Tras esta información, Laura Ubfal dio más detalles de cómo sigue la salud de la pequeña de un mes. "Inés está estable y ya en su casa con sus papis", contó en Twitter.

El mensaje de Darío Barassi

Lejos de cualquier aclaración sobre la salud de su niña, Darío Barassi reapareció en redes para compartir un tierno mensaje dedicado a Emilia, la mayor.

La pequeña tuvo su primer "concert" y el conductor de 100 argentinos dicen no ocultó su emoción. "Hoy fue tu primer concert enana y mi baba y corazón no pueden más. Te desperté de tu siesta hablándote del oficio del actor, la vocación, la pasión, entendiste que lo fundamental una vez arriba del escenario era realmente estar ahí y disfrutar. Me miraste atenta x minutos, pareciendo entenderme todo entre vasos de leche y galletas de chocolate. Orgullosa de tu vikinga saliste saltando por el barrio y fuiste a saludar a ntro vecino facha sólo para q te diga q estabas linda enana x favor", contó el actor en sus redes sociales junto a imágenes de su niña.

El emotivo mensaje de Darío Barassi.



"Y luego el escenario, y vos prendida fuego. Caras, brazos, meneos, sonrisas, saludos… la rompiste enana!!! Orgulloso eterno de mi peque, mi pipí, mi estrella, cada vez q me saludaste desde el escenario te guardaste en una parte de mi cuore x los siglos de los siglos.

Te sueño en el futuro Emilia, y siento que algo parecido a esa imagen te va a suceder. La de hoy la soñé años atrás. Baba y corazón", disparó.

Darío Barassi y sus hijas.