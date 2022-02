Operaron a Vero Lozano: cómo está la salud de la conductora tras su complicada intervención

Vero Lozano fue operada este jueves en una clínica de Aspen, lugar donde sufrió la caída desde siete metros de altura de una aerosilla.

La conductora se sometió a una intervención que comenzó pasado el mediodía (horario argentino) y duró alrededor de seis horas. Tal como informaron desde su entorno, la cirugía fue exitosa. "Mamita está bien. Todo salió como esperamos. El doc muy contento. Pronto estará con nosotras", expresó en redes Paz, su hermana.

La intervención quirúrgica es de alta complejidad y, según reveló el traumatólogo Sergio Lancha Ruiz en Teleshow, es una cirugía compleja que se realiza con el paciente boca abajo. “Al afectarse las carillas articulares, ya no hay una armonía en el movimiento, pierde esa capacidad”, dijo el médico.

“Dependiendo del grado de destrucción que tuvo ese hueso. Pudo haberse aplastado en muchas partes y al ser así, queda como un rompecabezas que se desarmó y encajar esas piezas no es algo que pueda quedar perfecto”, agregó.

Después de esta complicada operación, Vero Lozano tendrá una recuperación larga en la que deberá realizar una estricta rehabilitación por lo que no podrá caminar durante varios meses. "Lo último es el apoyo, buscar que pueda soportar el peso. Según la evolución, eso se deja para la última etapa”, agregó.

Vero Lozano antes de la operación desde su casa en Aspen.

El conmovedor relato de Vero Lozano sobre su caída

Días antes de esta operación, Vero Lozano habló en Cortá por Lozano sobre el tremendo momento de su caída.

"Es una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres personas. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, contó la conductora desde la casa que alquila en esa ciudad.

"Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, continuó.

Conmovida por este relato, Vero Lozano también contó qué fue lo que pensó en ese momento. Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”, dijo entre lágrimas.