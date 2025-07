Cómo es la vida de Martín Savi, el tenor que triunfa en España

Martín Savi descubrió su talento para cantar desde que era muy pequeño. Su voz privilegiada y su vocación lo llevaron a recorrer diferentes academias de canto para formarse, hasta que recaló en el coro de niños del Teatro Colón, lugar donde se consolidó como un tenor con grandes posibilidades.

Desde ese momento su carrera fue una búsqueda constante y en poco tiempo logró cantar para importantes personalidades, junto a grandes figuras y en lugares relevantes como en San Francisco de Asís, en la Porciúncula, la basílica italiana donde nació el movimiento franciscano y en la Universidad Pontificia Romana. Desde España, donde está actualmente, la joven promesa dialogó en exclusiva con CARAS.

Martín Savi, en Plaza Mayor, Madrid.

Apenas llegó a España para dar una serie de conciertos, a Martín Savi le llegaron otras propuestas desde Ibiza, así que tuvo que posponer su regreso al país, donde tiene previstas varias presentaciones.

"Llegue a España el 13 de junio de 2025 contratado para dar conciertos por el productor Antonio Pellicer. Han ido surgiendo nuevos compromisos ahora en Ibiza con lo que la fecha de retorno es aún incierta", contó el artista.

—¿Continúa estudiando canto?

—Claro que sí y además le dedico gran parte de mi día a todo lo que tenga que ver con la formación. También estudio piano e idiomas. Todo el tiempo estoy con profesores. También grabo temas y eso es un trabajo difícil y muy minucioso que me lleva varias horas.

El tenor cantó para el Papa Francisco y fue telonero de José Carreras con II Divo.

El tenor le contó a CARAS cuál es su máximo anhelo. "Mi sueño es llenar estadios, transmitir emociones y lograr que quien me escuche se sienta mejor, aunque sea por un momento", dijo.

—¿Qué siente cada vez que se enfrenta al público?

—Esa es una sensación que experimento desde muy chiquito y me hace sentir muy feliz.

"El canto es todo para mí y no sólo cantar me hace feliz sino todo lo relacionado con la música", confesó Savi.

—¿Cuál es el momento que guarda en su memoria con más emoción?

—En realidad, no es uno sino muchos. Por ejemplo, cuando canté con Julio Iglesias (81) porque fue algo improvisado. También cuando fui telonero de José Carreras (78) cantan do con II Divo. Nunca me voy a olvidar el día que canté en el Estadio Olímpico de Roma en el Partido Mundial por la Paz y en el Vaticano frente al Papa Francisco. Y obvio, la emoción más fuerte fue haber ganado el Festival de San Remo, en la categoría varones.

Luego de sus shows en España, Ibiza incluida, Martín se presentará en Argentina.

—¿Tiene planes para cuando regrese a Argentina?

—Si. Inmediatamente, tengo que ponerme a preparar mi próximo concierto para teatro y la verdad que también seguir alimentando mis redes sociales. En Instagram mi cuenta es martinsavi1.

—¿Una vez que finalicen los conciertos de Argentina, tiene algo más en su agenda?

—Tengo proyectos. Mucho más de lo que hubiese esperado, pero como soy bastante cabulero, prefiero no decir nada todavía hasta que ponga la firma.

Fotografía: Sebastián Hernández Cullen Producción: Claudia Castellano. @sebashernandezcullen.ph @maskayproducciones Estilismo: José Valosen @josevalosenoficia