Este lunes 14 de octubre, Jorge Lanata fue intervenido quirúrgicamente nuevamente en el Hospital Italiano de Capital Federal. Se trata de la tercera cirugía en un lapso de cinco días, ya que tiene una isquemia intestinal. El periodista, que se encuentra internado hace cuatro meses, está en proceso de recuperación, pero su cuadro de salud sigue siendo delicado. En medio de este contexto, se escucharon gritos y llanos dentro del Hospital; un hecho que causó controversia y diversas versiones de lo que habría ocurrido.

Jorge Lanata

La supuesta discusión de Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata en el Hospital Italiano

Desde el pasado junio, Jorge Lanata se encuentra internado tras sufrir una compensación al momento de realizarse un estudio médico. Sus patologías crónicas agravaron su cuadro de salud, y desde entonces atraviesa una complicada situación. Este lunes 14 de octubre, a causa una isquemia intestinal, se expuso a una cirugía de la cual se debe esperar la recuperación y nuevo examen.

“Fueron horas angustiantes”, dijo Elba Marcovecchio en relación a los momentos preocupantes vividos por esta nueva operación. Después, informo que se retiraba del Hospital para volver a la noche ya que estaba "todo bien". "La operación salió bien, el estado es crítico", destacó la esposa del conductor radial y televisivo.

Durante la emisión de Intrusos, se dio a conocer que se habría desatado una discusión dentro del hospital tras esta tercera operación: “nos está llegando a varios que hubo gritos, llantos, hace un rato, en el piso de la espera. Hubo una junta médica hablando, ellos niegan todo", dijo Marcelo Tauro. "En una sala estaban Bárbara, Lola, Facundo y estaba llegando Margarita", detalló Pablo Layús. "No quiero decir que hubo pelea, fue llanto, gritos, como que algo pasó", agregó Tauro. "Desesperación", describió Guido Záffora.

Por otro lado, el cronista que se encontraba en las afueras del Hospital Italiano relató; "Se escucharon llantos en el cuarto piso que es donde permanecía internado en la terapia intensiva para trasplantados Jorge Lanata, en la habitación 27, nos habían dicho. Y también que había un ateneo médico".

"Me dicen que hubo código verde. me dicen que tuvieron que darle electricidad y tiene lastimado el pecho, quemado, que el código verde sería eso. Aparentemente hay evacuación, las hijas también se van", agregó Marcela. Luego, Guido Záffora leyó el mensaje que le mandó la hija mayor de Lanata: "Me escribió Bárbara, me dice 'terminó la operación, todo bien, pudieron unirlo y cerrar".

Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, Bárbara y Lola Lanata

Más tarde, Josefina Pouso reveló una información para esclarecer la situación: "Respecto a lo que decía Marce que evacuaron el lugar, les pidieron que se retire a la familia. Hablé con alguien que tiene un familiar internado en terapia y está ahí y parece que no evacuaron a todos, es a la familia porque ella escuchó la pelea entre las hijas de Jorge y Elba". "Ellas la acusaban a Elba de estar solamente 5 minutos de visita y que se iba, que estaban cansadas. Que escuchó los gritos y ella está ahí, que no los evacuaron a todos", agregó la periodista.

A pesar de la información brindada en el programa, hay gran controversia por lo que verdaderamente ocurrió en el Hospital Italiano. Lo que es cierto es que todos viven en extrema tensión y angustia por el grave estado de salud de Jorge Lanata.

N.L