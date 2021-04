¡Con casi 40 kg menos! Así fue la transformación de Gastón Marote

En los últimos días, Gastón Marote relató cómo se desencadenó todo el proceso de un extremo cambio físico: tras experimentar un pico de presión, decidió dar un giro a su vida. El periodista aseguró que fue producto de la cuarentena, que a todos afectó.

“Un pantalón de un día para otro ya no me abrochaba“, comentó y detalló el día que tuvo que salir al aire con ropa de él.

Más tarde, agregó: “Llegué a casa y sentía que flotaba. Me tomé la presión y me dio 19.4 la máxima y 14.6 la mínima, un montón“, relató y ese episodio fue suficiente para arrancar a trabajar en su salud.

El periodista detalló cómo comenzó a cambiar su vida : “Primero comencé a reducir las porciones y a adquirir comida más sana“, contó. Sin embargo, a dos meses de empezar el proceso, conoció a una auxiliar de un nutricionista que, brindándole consejos, ayudó a mejorar sus hábitos alimenticios. Por otro lado, recalcó el apoyo de su esposa que siempre fue “su sostén”.

El reconocido integrante de “Nosotros a la Mañana” llegó a pesar 133 kilos y en casi nueve meses perdió más de 36 kilos. Esto le cambió la vida. “Hay cosas que son satisfactorias. Te ves mejor, la ropa te entra, puedo tirarme al piso a jugar con mis hijos. Pero lo mejor es el tema de salud, antes se me entumecían las manos, tenía los pies hinchados, me dolía al agacharme. Mucha gente que me ve en televisión capaz piensa que bajar de peso requiere de una inversión grande de dinero. Y la verdad que la inversión es de tiempo y sacrificio, nada más. Dejar de comer un poco, cambiar la alimentación y hacer ejercicio en casa no requiere de dinero. Solo es hacer un sacrificio e invertir tiempo para estar mejor”, concluyó.