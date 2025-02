Con túnica y pantalón en color agua, Juana Viale impuso tendencia en La Mesaza

Juana Viale volvió a impactar con su estilo en la conducción de la mesaza del domingo 23 de febrero. Desde Mar del Plata, la conductora lució un glamuroso conjunto diseñado por su modisto de cabecera, Gino Bogani, en un tono que ella misma definió como “color agua”.

El espectacular look de Juana Viale en la mesaza

"Tengo un conjunto de crepe de seda natural en color agua", comentó Juana al describir su look. La pieza central del atuendo es una túnica de paneles sostenida por un collar de piedras turquesa, acompañada por un pantalón con cintura tipo faja. “Es medio transparente, pero es muy Bogani...", detalló.

Para complementar su outfit, Juana optó por un peinado de pony tail y un maquillaje con un delineado sutil, logrando un estilo fresco y veraniego. "Muy veraniego, muy para hacer la terraza en Mar del Plata, con el viento", agregó con humor.

Además de su impactante look, la conductora compartió detalles de sus recientes vacaciones con sus hijos, Silvestre y Alí. En diálogo con sus invitados, reveló que durante el viaje optaron por una total desconexión digital. "Me re desconecté en mis vacaciones. Fui con mis hijos y no tuvimos Internet". comentó.

Juana Viale

Sobre la experiencia, destacó que permitió momentos de calidad en familia, con juegos de mesa como Catán, Uno y Virus. “Muy lindo porque el tema de la desconexión de redes, de todo, de no tener película para ver de noche, de tener que charlar, del momento incómodo de explicar por qué no tenemos internet y todo eso... estuvo muy bueno”, expresó.

También explicó por qué su hija mayor, Ámbar, no se unió al viaje. "Me fui con los varones porque Ámbar ya está en modo querer todas sus plumas, desplegar sus alas y hacer la suya", explicó. Durante su tiempo juntos, Juana y sus hijos disfrutaron de actividades como fútbol, paleta y largas charlas sin distracciones tecnológicas.

Juana Viale

El estilo de Juana Viale sigue marcando tendencia, combinando elegancia y frescura en cada aparición, mientras que su vida personal refleja una fuerte conexión con su familia y su naturaleza.

N.L