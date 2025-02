Juana Viale protagonizó un cruce con Fernanda Iglesias después de una pregunta que consideró demasiado personal, pero eso no fue todo. Días atrás, invitó a Moria Casán a su programa y la diva se negó, esto molestó a la nieta de Mirtha Legrand y hoy, en su paso por Puro Show, lo dejó en claro. La vedette no dudó en pronunciarse respecto a los dichos de la actriz y la fulminó en redes sociales.

Con una dura respuesta a un tweet de Laura Ubfal, la ex jurado del Bailando se pronunció contra Juana y dejó en claro que su “lengua karateca” sigue más vigente que nunca.

Juana Viale criticó a Moria Casán y la diva la fulminó: "Cómo se siente salir con un padre y después con su hijo"

Juana Viale se mostró muy molesta después de que Moria Casán rechazara su invitación para asistir a uno de sus almuerzos de El Trece los domingos y dijo que si la diva no quería ir, que no fuera. Frente a esto, en un tweet de Laura Ubfal, la pareja de Pato Galmarini tuvo una durísima contestación para con la actriz.

La nieta de la “Chiqui” le concedió una entrevista a Puro Show, el programa matutino de El Trece, y tuvo un fuerte desencuentro con Fernanda Iglesias cuando la panelista le preguntó por su novio, Yago Lange, y como se llevan en cuanto a sus intereses. Después de finalizado el móvil, Ubfal lanzó un polémico tweet.

“Entrevista a Juana Viale, que graba en Mardel su almuerzo del domingo, en Puro Show por El Trece”, inició la panelista de Gran Hermano. “Termina la entrevista y Pampito dice: “Incomodisima toda la nota”, haciendo gestos de remo. “Con la peor de las ondas”, agregan en el piso. Ni un título lograron sacar, pobres”, escribió.

Laura Ubfal sobre la entrevista de Puro Show a Juana Viale, después del cruce de la conductora con Fernanda Iglesias

Moria se encontró con este tweet y escribió: “Hello, no la vi pero me mandaron copia de la pantalla donde decía “Si Moria no quiere venir, que no venga”. Amora, thanks por entender”.

Pese a haber empezado de la manera más sutil, no dudó en desenfundar su reconocida “lengua karateca” y filosa finalizó: “Yo si iba le preguntaba cómo es primero andar con el padre y después con el hijo, así nos divertíamos las dos. Kisses a todos”. Esto causó una revolución en redes, ya que hizo reír a todos los usuarios por sus ocurrencias y picardía.

Moria Casán no se guarda nada y se enfrenta a quien sea necesario con la mayor de las sinceridades, esta vez le tocó a Juana Viale, quien terminó aniquilada después de apuntar contra la vedette por rechazar su invitación a un almuerzo.

