Andrea del Boca y el supuesto triángulo amoroso con Ricardo Biasotti y Lucía Galán: “No era la única”

La reconocida actriz Andrea del Boca habló en el programa de Intrusos sobre su vinculo con Lucía Galán y aclaró detalles sobre su relación con Ricardo Biasotti, su expareja y padre de su hija.

Andrea del Boca rompió el silencio sobre su relación con Lucía Galán

Durante la entrevista, Del Boca fue contundente al afirmar: “Nunca fuimos muy amigas, si éramos vecinas”. Luego, relató un episodio en el que ambas coincidieron en un cumpleaños: “Una vez fuimos al cumpleaños de un amigo por separado, que era el representante de Lerner. Ahí conocimos a una persona”.

En relación con su historia sentimental, Andrea confesó que había iniciado una relación amorosa pero que ésta “duró muy poco”. Además, recordó que cuando asistió al programa de Susana Giménez, ya tenía confirmados los estudios de su embarazo: “Me voy a Estados Unidos y me entero de que, al mismo tiempo que había salido conmigo (Ricardo Biassotti), había tenido una relación con otra persona (Lucía Galán). Cosa que no creí porque tenía una relación estable”, aseguró la actriz. Además, mencionó que cuando regresó a Argentina, la cantante se había separado y desde entonces perdió contacto con ella.

El triángulo amoroso entre Andrea del Boca, Lucía Galán y Ricardo Biassotti

El tema fue retomado en el programa de LAM, donde se hizo referencia al presunto triángulo amoroso entre Ricardo Biassotti. Andrea del Boca y Lucía Galán. Una de las panelistas afirmó: “A Lucía le habían presentado a Biasotti y Andrea se lo había ´çhoreado´”.

Por su parte, Ángel de Brito aportó más información y mencionó que le preguntó directamente a Biassotti sobre el asunto: “Le pregunté si había tenido una relación con Lucía Galán y me respondió ´De ninguna manera, es una de las tantas mentiras que Andrea del Boca dice´”.

Andrea del Boca

Más tarde, el conductor también consultó a Lucía Galán, quien dio su versión de los hechos: “Conocimos a Biasotti en el cumpleaños de Manuela Bravo, ningún representante de Lerner. Yo me estaba divorciando y pasé la noche con mi cuñada o bailando en grupo, escapándome de los fotógrafos porque estaba en plena separación y lo menos que quería era conocer un hombre. Al día siguiente me fui de viaje y, cuando volví, ya estaban saliendo. No estuvo en mi plan salir con él”.

Finalmente, Andrea del Boca habló nuevamente con LAM y evitó profundizar en temas judiciales relacionados con Biassotti. “No hablo del tema judicial con Biasotti. La justicia me dio la razón a mí”, concluyó.

