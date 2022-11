Con un tierno mensaje, Virginia Gallardo compartió una imagen de su hija y habló de su salud

Virginia Gallardo decidió compartir con sus seguidores un especial posteo sobre la salud de su hija Martina de dos años y medio.

En la tarde de este martes, la bailarina publicó una serie de imágenes de la pequeña en el consultorio con la pediatra y comenzó escribiendo: "¡Gracias a todos por el aguante!

Y a los médicos siempre".

Seguido a eso, Virginia Gallardo contó: "Estas fotos son ilustrativas de otra visita, pero como muchos de ustedes, tengo entendido, hay un virus dando vueltas y en esta oportunidad nos tocó a nosotras".

Por último, la actriz señaló: "Espero pase rápido. Estamos en recuperación pero nos volvemos a ver prontito".

Enseguida los Likes y mensajes de apoyo comenzaron a llegar uno atrás de otro. Floppy Tesouro, por su parte, le dedicó: "Ayy mi amooor que se mejore".

El nacimiento de Martina, la hija de Virginia Gallardo

"Nació Martina!, la primera hija de Virginia Gallardo y Martín Rojas. La pequeña llegó a este mundo el martes 19 de mayo en el Sanatorio La Trinidad, de Palermo. La pareja tomó todos los recaudos para el nacimiento en plena cuarentena por el brote de Covid-19 en Argentina.

Con el corazón estallado de amor, Virginia Gallardo compartió una imagen de ella junto a la bebé: "Buen día. Somos papis, Martín".

Virginia Gallardo en familia.

Durante este tiempo, el matrimonio mostró el día a día de la gestación de Martina y se volvieron los reyes de las redes sociales. Es más, hace algunos días la correntina habló con Lizi Tagliani en El Precio Justo sobre la llegada de su hija: “Acá estoy. Con Martín buscamos cosas para hacer. El lugar es chiquito, pero nos las ingeniamos. Bailamos, cocinamos, hacemos yoga, cuando hay amor, es lo de menos. Tuve que suspender ecografía 5D, Baby Shower, producción de fotos maternal... Además nos dejaron sin charlas de preparto, voy a parir sin información“, contó frustrada.

“Fue un embarazo maravilloso. No he tenido síntomas, recién ahora estoy más pesada. Hay muchas cosas que quedaron en el camino, me arreglé con lo que tengo. Lo esencial está (cuna, cochecito), después todo lo demás lo solucionaremos”, aseguró Virginia Gallardo.