Confirman que Marcelo Tinelli lanzará su biografía autorizada

Marcelo Tinelli autorizó la escritura de su propia biografía. La información la dio Rodrigo Lussich en Intrusos donde confirmaron que el conductor está preparado para contar detalles desconocidos de su propia vida.

El conductor de Intrusos aseguró que su entorno más cercano será parte de esta obra y también parte de su familia, como su tía. La información fue corroborada por el mismo Marcelo Tinelli, quien confirmó la primicia en diálogo con el conductor del programa de América.

Este proyecto coincide con una nueva etapa en la vida del conductor, después de su ausencia en la televisión durante 2020 y el regreso de ShowMatch a la pantalla chica.

Marcelo Tinelli autorizó la escritura de su biografía.

Tiempo atrás, "El Cabezón" se refirió a esta transformación en su vida. "Ya han pasado muchos años de mi vida y aunque creo que tengo muchos otros por delante, siento que ahora quiero disfrutar más los momentos y estar más cerca de un montón de cosas que me hacen bien. Cumplir 60 me puso más sensible también ante un montón de circunstancias. Hoy tengo una mirada diferente, ya sea del otro, o para escuchar más. Pensar que fueron 60 y en pandemia; un combo bastante fuerte. Siento que estoy en un lugar tranquilo, de mayor estabilidad.

Marcelo Tinelli confirmó el regreso de Guille Valdés a La Academia

Tras la apuesta de PolitiChef y La Academia, Marcelo Tinelli suma condimentos a sus productos y esta semana confirmó que será su mujer, Guille Valdés quien regrese al certamen.

"Si, vuelve Guille como quinto jurado. No en el shuffle dance sino en el siguiente ritmo. Se la extraña a Guille", contó el conductor que se dedicó a responder las preguntas de sus seguidores.

La empresaria fue la jurado suplente mientras Ángel de Brito permaneció aislado tras volver de Miami en el inicio de La Academia y generó un verdadero revuelo por sus picantes cruces con Pampita.